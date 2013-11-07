Лыжник Никита Крюков: "золотое" открытие Ванкувера

Никита Крюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Никита Крюков – одна из основных надежд сборной России по лыжным гонкам. О ключевых этапах карьеры спортсмена, триумфе в Ванкувере и шансах на победу в Сочи – в материале M24.ru.

Олимпиаду в Ванкувере российские болельщики вспоминать не любят. Такого провала на Играх не ожидал никто – наши спортсмены завоевали всего 15 медалей, из которых лишь три были золотыми. Но и Ванкувер зажег на спортивном небосклоне несколько звезд, среди них лыжник Никита Крюков.

Будущий олимпийский чемпион родился в 1985 году в подмосковном Дзержинском. С самого детства Никита проявлял интерес к лыжным гонкам и в семь лет оказался у известного тренера Юрия Каминского.

В группе Каминского занималось всего 15 человек, но, несмотря на малочисленность коллектива, двое из них – Крюков и Белова – впоследствии стали членами сборной России. Причиной считают новаторскую методику Каминского, который увеличил количество часов физической культуры в неделю с двух до пяти.

Крюков, отличавшийся выносливостью еще в спортивной школе, не потерялся и на взрослых соревнованиях. В сезоне 2006/2007 он дебютировал в Кубке мира по лыжным гонкам. Первые выступления Никиты были достаточно впечатляющими, чтобы тренеры поверили в молодого спортсмена.

Отметим, что с самого старта карьеры Крюков отдавал предпочтение наиболее динамичной дисциплине лыжных гонок – спринту. Удачнее всего для него складывается лыжный спринт классическим стилем. Также успешно спортсмен выступал и в гонках на лыжероллерах.

Анна Богалий, Никита Крюков и Кирилл Михайлов. Фото: ИТАР-ТАСС

В 2007 году Крюков одержал первую серьезную победу – выиграл Чемпионат России по лыжным гонкам на лыжероллерах. Разумеется, в спринте. Идеальный финишный спурт Никиты поставил соперников в тупик еще тогда – в самом начале спортивной карьеры.

Спустя год Крюков стал чемпионом России, опять же, в спринтерских гонках.

На международных соревнованиях успех пришел к лыжнику в 2009 году: Крюков занял третье место в финском Куусамо, где за три года до этого дебютировал в Кубке мира.

После этого был Ванкувер. На Играх в Канаде соревнования в лыжном спринте проводились по правилам классического стиля. Безусловным фаворитом состязаний считался знаменитый швед Эмиль Йонссон, а "скрытым" фаворитом – россиянин Александр Панжинский, кстати, подопечный Юрия Каминского. До полуфинального забега имелись все основания считать, что именно Йонссон и Панжинский разыграют между собой золото и серебро. Швед чуть-чуть приберег силы, но без проблем вышел в финал, а россиянин показал лучшее время в квалификации. Крюков в предварительном забеге показал четвертое время, уступив Панжинскому больше секунды.

Однако в полуфинале произошла сенсация: Йонссон занял третье место в своем забеге и остался за бортом финальных состязаний. Зато спор за медали повели Крюков с Панжинским. Без труда опередив норвежца Петтера Нортуга, двое россиян практически одновременно пересекли финишную черту. Для определения сильнейшего потребовался фотофиниш, который показал: первым был Крюков.

Никита Крюков (на переднем плане) и Александр Панжинский после финиша лыжного спринта в Ванкувере. Фото: ИТАР-ТАСС

Оба лыжника были удостоены звания заслуженного мастера спорта прямо в олимпийской деревне.

С этого момента карьера Крюкова пошла в гору. Он победил на этапах Кубка мира в Стокгольме, Оберсдорфе и Куусамо, а также стал двукратным чемпионом мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Там он выиграл как индивидуальный спринт, так и командную гонку.

К Олимпиаде в Сочи Крюков подошел в роли одного из лидеров сборной России по лыжным гонкам, которому по силам не только навязывать борьбу Нортугу, но и побеждать. Никита считается одним из фаворитов в индивидуальном спринте. Нет сомнения, что он будет одним из участников командной гонки. Шансы Никиты на завоевание медали в Сочи мы оценим в 80 процентов, а на победу в одной из дисциплин – в 40 процентов.

Было бы странно не верить в спортсмена, который победил там, где сборной России катастрофически не везло. Во всяком случае, одно из "светлых пятен" Ванкувера более чем способно засиять еще более ярким светом в Сочи.

Василий Макагонов