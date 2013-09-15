Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября 2013, 10:31

Спорт

На московском ипподроме сегодня пройдут "Скачки бархатного сезона"

На московском ипподроме сегодня пройдут "Скачки бархатного сезона"

На Центральном московском ипподроме сегодня пройдут "Скачки бархатного сезона". Эти соревнования завершат скаковой сезон 2013 года и определят самых быстрых лошадей страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Управлять скакунами будут самые опытные российские жокеи. В программе соревнований будут разыграны два "Осенних приза" на дистанции 1600 метров для кобыл и жеребцов чистокровной верховой породы. А также два "Приза закрытия скакового сезона" - на 1800 метров для лошадей чистокровной верховой и арабской пород.

Кульминацией дня станут состязания за "Кубок Насибова", учрежденного в честь легендарного советского жокея Николая Насибова в 2000 году. В этих скачках на дистанции 2400 метров принимают участие чистокровные английские жеребцы и кобылы в возрасте трех и более лет.

лошади скачки ипподромы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика