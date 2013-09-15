На московском ипподроме сегодня пройдут "Скачки бархатного сезона"

На Центральном московском ипподроме сегодня пройдут "Скачки бархатного сезона". Эти соревнования завершат скаковой сезон 2013 года и определят самых быстрых лошадей страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Управлять скакунами будут самые опытные российские жокеи. В программе соревнований будут разыграны два "Осенних приза" на дистанции 1600 метров для кобыл и жеребцов чистокровной верховой породы. А также два "Приза закрытия скакового сезона" - на 1800 метров для лошадей чистокровной верховой и арабской пород.

Кульминацией дня станут состязания за "Кубок Насибова", учрежденного в честь легендарного советского жокея Николая Насибова в 2000 году. В этих скачках на дистанции 2400 метров принимают участие чистокровные английские жеребцы и кобылы в возрасте трех и более лет.