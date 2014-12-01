Представлен логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года

Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России представила официальный логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года. Первенство планеты пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая, сообщает пресс-служба ФХР.

Логотип изображает символы двух городов-хозяев чемпионата: Спасскую башню и разводной мост на фоне Петропавловской крепости.

Каких-либо новаторских решений в ФХР решили не изобретать, логотип весьма похож на версию, представленную в ходе конгресса Международной федерации хоккея в 2011 году.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею. Стоит отметить, что сборная России (и СССР) чаще всего становилась победителем на первенствах планеты - 27 раз. На втором месте канадцы, завоевавшие 24 золотых медали.

Чемпионат мира 2015 года пройдет в Чехии.