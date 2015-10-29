Живые поэты: Раймкод

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 38 лет Любимые поэты: Пастернак, Гумилев, Питер Тош

За час до рассвета мрак омывает стены

Ставни громко скулят от ударов ветра

Словно ты посредине банальной сцены

В драме о познании тьмы и света

Только за дверью вместо вестника – кошка

Кто еще ходит по крышам в такую пору?

Это кино никогда не бывает пошлым

В силу самоиронии режиссера

Кошка всегда упадет на четыре лапы

Кошка уходит, не соблюдая даты

В этом кино сюжет не приемлет слабых

Ты не узнаешь, когда тебе крикнут "снято!"

Значит, нужно дождаться рассвета как-то

В зависимости от твоей одичавшей воли

Значит, нужно быть смелым и сильным и фактом

Существования отрицать самый миф боли

Авторские орфография и пунктуация сохранены