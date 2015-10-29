Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Раймкод

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 38 лет
  • Любимые поэты: Пастернак, Гумилев, Питер Тош

    • За час до рассвета мрак омывает стены
    Ставни громко скулят от ударов ветра
    Словно ты посредине банальной сцены
    В драме о познании тьмы и света
    Только за дверью вместо вестника – кошка
    Кто еще ходит по крышам в такую пору?
    Это кино никогда не бывает пошлым
    В силу самоиронии режиссера
    Кошка всегда упадет на четыре лапы
    Кошка уходит, не соблюдая даты
    В этом кино сюжет не приемлет слабых
    Ты не узнаешь, когда тебе крикнут "снято!"
    Значит, нужно дождаться рассвета как-то
    В зависимости от твоей одичавшей воли
    Значит, нужно быть смелым и сильным и фактом
    Существования отрицать самый миф боли

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика