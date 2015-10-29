Живые поэты: Раймкод

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
За час до рассвета мрак омывает стены
Ставни громко скулят от ударов ветра
Словно ты посредине банальной сцены
В драме о познании тьмы и света
Только за дверью вместо вестника – кошка
Кто еще ходит по крышам в такую пору?
Это кино никогда не бывает пошлым
В силу самоиронии режиссера
Кошка всегда упадет на четыре лапы
Кошка уходит, не соблюдая даты
В этом кино сюжет не приемлет слабых
Ты не узнаешь, когда тебе крикнут "снято!"
Значит, нужно дождаться рассвета как-то
В зависимости от твоей одичавшей воли
Значит, нужно быть смелым и сильным и фактом
Существования отрицать самый миф боли
Авторские орфография и пунктуация сохранены
