В ноябрьские праздники в Москве пройдет фестиваль детской книги

Фото: m24.ru

С 1 по 3 ноября в Российской государственной детской библиотеке пройдет Всероссийский фестиваль детской книги. Масштабное событие объединит на одной площадке писателей, издателей, художников, редакторов, книготорговцев, библиотекарей, преподавателей, критиков и, конечно же, читателей - как маленьких, так и больших.

На фестивале устроят мастер-классы по созданию книг и иллюстраций, круглые столы, книжные и электронные презентации. Можно будет посетить творческие мастерские для начинающих писателей и художников, выставки книг и иллюстраций.

Частью фестиваля станет выставка-ярмарка детских книг. На стендах 50 издательств представят новинки детской литературы - причем среди них будут не только произведения наших современников, но и переиздания классических книг. Найдется на ярмарке место и для познавательной и учебной литературы.

Школьники смогут обсудить книги из списка, составленного экспертным советом фестиваля, на детской читательской конференции. Подростки будут рассказывать, какие издания им понравились и почему, а также поделятся друг с другом и со специалистами своими читательскими предпочтениями. Юные любители книг смогут пообщаться с авторами, чьи произведения они прочитали.

Гости фестиваля увидят постановки Международного славянского института имени Державина, проекта Театр на дом, мультипликационную программу "Буратино на экране" от музея Толстого. Состоятся также музыкальные выступления, поэтические чтения, показ "Ералаша" с комментариями сценариста и писателя Сергея Георгиева.

Можно будет посмотреть кино и мультфильмы, посетить лекции о красивых детских книгах и Корнее Чуковском, стать свидетелями презентаций новых книг. Всего в программе - около 70 мероприятий, расписание которых можно найти здесь.

Напомним, что на прошлой неделе в библиотеках Юго-Западного административного округа стартовал цикл детских литературных фестивалей #Насвязи, в рамках которого запланированы экскурсии в издательства. В программе также – посещение крупных книжных фестивалей и сетевой конкурс книжных отзывов #ЛонгмобНАСВЯЗИ.