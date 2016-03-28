В России стартовал проект "Шекспириада"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В марте этого года Британский Совет в России объявил об открытии масштабного проекта "Шекспириада", главная цель которого – популяризировать творчество Уильяма Шекспира в нашей стране, а также повысить интерес к изучению английского языка и британской литературы.

В рамках проекта пройдут конкурсы, лекции и другие мероприятия. Поучаствовать в конкурсах могут даже школьники – для этого они должны придумать иллюстрации к знаменитым произведениям мастера. Взрослым в свою очередь предлагают стать соавторами его пьес. В качестве призов – обучение родному языку Шекспира в Великобритании.

Кроме того, Всероссийская олимпиада школьников 2015/16 по английскому языку и искусству, которая пройдет в апреле, будет посвящена именно Шекспиру и его творчеству.

В сентябре проведут Всероссийскую олимпиаду школьников 2016/17 по английскому языку, искусству, литературе и мировой художественной культуре – там участники продемонстрируют знания творчества великого драматурга, и уже в апреле следующего года станут известны имена победителей, которые поедут в Великобританию.