В зале Чайковского пройдет творческий вечер Дмитрия Быкова

Фото: ИТАР-ТАСС

Творческий вечер Дмитрия Быкова "О чем нельзя. Новые баллады" состоится в Москве 18 апреля в концертном зале им. Чайковского.

Со сцены прозвучат лирические стихи в исполнении автора - как уже изданные, так и новые, написанные совсем недавно. Однако Быков не обойдется только лишь чтением, будут и ответы на вопросы из зала, и обязательное выступление "по заявкам".

По словам самого Быкова, в последнее время все подталкивает его к тому, чтобы писать много. "Во-первых, это весна. Во-вторых, масса перемен вокруг и внутри. В-третьих, общее ощущение радости и тревоги от этих перемен. Так что стихи пишутся, и хочется читать их вслух", - заявил автор.

Он отметил, что после выхода книги "Блаженство" написано много новых стихов, однако издавать новую книгу время пока не пришло - хочется показать публике "Новые баллады". "Приходите, думаю, мы отожжем", - заявил Быков.

Напомним, первый творческий вечер Быкова зале Чайковского в прошлом году прошел с большим успехом: пришли и давние, преданные поклонники поэта, и те, кто совсем недавно открыл для себя его лирическую поэзию.