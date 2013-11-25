Директор издательства Strelka - о книжных новинках и ярких проектах

В институте Стрелка обсудили совместимость цифровой и бумажной книг

В институте архитектуры и дизайна "Стрелка" прошла лекция, посвященная будущему книг под названием "Книги в воздухе". На ней директор издательской программы Strelka Press Анна Красинская рассказала о самых интересных бумажных и электронных книжных новинках "Стрелки" и проекте "Книги в воздухе". Сетевое издание M24.ru приводит текстовую версию выступления Анны.

- Проект "Книги в воздухе" стартовал в 2012 году. Это издательская программа с центрами в Москве и Лондоне, изначально двуязычная, которая сразу стала программой про электронные книги, потому что, как нам казалось, этот текст - он такой агрессивно трансграничный. И это очень интересная основа для разговора, дискуссии международной, для разных авторов, которых мы вытаскиваем в эту серию. А также возможность русским авторам получить международную аудиторию, поскольку мы переводим наиболее релевантные книжки на английский язык. И в то же время для иностранных авторов, участвующих в нашей серии, это возможность получить доступ к большей аудитории и получить самостоятельную, независимую платформу для высказывания.

Любопытно, что в английской части программы все книжки, которые на данный момент доступны в нашей библиотеке, - это книжки, написанные людьми, априори активно участвующими в разговоре о городе, архитектуре, городском пространстве. Поскольку, как нам кажется, культура такого дискурса - не обязательно архитектурной критики - гораздо более развита. И это такая возможность новой платформы, нового журнала для них. А в русском варианте наш интерес этого эксперимента был в том, чтобы вовлечь в разговор о городском пространстве авторов, которые в своей нормальной жизни занимаются немножко другими вещами, поскольку пространственный аспект есть у журналистов, экспертов, авторов, которые пишут про общество, экономику, политику - про все на свете. Поэтому для нас этот проект был возможностью поговорить с ними про то, что такое город сегодня.

Плюс к этому в русской части программы есть еще и печатная серия книг. Возможно, многие из вас ее уже видели. В этом так же есть некий идеологический аспект, чтобы подчеркнуть, что электронная книга не является для нас неким будущим, она не вытесняет печатную, и между ними нет никакой войны, потому что электронная книга – это просто новый формат, удобный для получения вами компактной информации.

Наша печатная серия – это попытка познакомить читателя с абсолютной классикой урбанистки, которая не издавалась на русском языке (у нас вышла книга "Нью Йорк вне себя" Рема Колхаса, книга архитектурного теоретика Уильяма Митчелла "Я ++"), а также это возможность как-то познакомить читателей с самыми новыми и свежими книжками про архитектуру, город, дизайн (так, например, у нас вышла книга Дона Нормана "Дизайн вещей будущего" и Деяна Суджича "Язык вещей"). И эта серия продолжится таким вот двусторонним способом. До конца года появится совершенно классический текст Роберто Вентури "Уроки Лас-Вегаса", а также несколько книг про городское сегодня: "Мэйкшифт Метрополис" урбаниста Витольда Рибчински про историю градостроительных стратегий и практик: как формировалось наше представление о городском пространстве и как формировался город, который мы видим сегодня.

А в электронной серии мне страшно нравятся 4 книги, которые доступны в библиотеке. Две из них посвящены осмыслению лужковской эпохи в архитектуре. Одну из них мы недавно представляли на "Стрелке" - это книга архитектора Даши Парамоновой "Грибы, мутанты и другие: архитектура эры Лужкова" - и книга "Великолепная двадцатка" архитектурного критика Григория Ревзина. Еще одна книга географа Владимира Каганского "Как устроена Россия" - такой культурологический взгляд на сегодняшнюю Россию. И еще одна книжка журналиста Максима Трудолюбова "Русский ордер: архитектура, счастье и порядок" про наше с вами детство: в какой архитектуре мы выросли и что это значит для сегодняшнего общества.

Вскоре выйдет интересная книга нашего выпускника и преподавателя "Стрелки" Кубы Снопека "Беляево навсегда", она посвящена разным формам наследия конструктивисткого, для которых еще не придумали способов сохранения. Она выйдет до конца года вместе с книгой главы экономической секции издательского дома "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина про неформальную экономику Москвы.

Также для нас электронный эксперимент в том, что обычно печатные книги переводятся в электронный формат для более удобного потребления, а специально работой по созданию нового урбанистического нон-фикшна (что именно интересно "Стрелке") особенно никто не занимается. Ну и как следующий шаг в работе в этой серии и в электронном формате мы разрабатываем проект Print on demand, для него сейчас очень интересный момент. Это своего рода обратное издательское дело, когда книги доступные в электронном формате на разных носителях и пригодные для моментальной покупки превращаются потом в печатный текст. Идея заключается в том, что вы не покупаете то, что доступно на рынке, а сами выбираете то, что достойно публикации. Пока мы будем издавать печатные версии наших маленьких электронных книг. Их можно будет заказать на сайте. Очень интересно делать из них свои сборники.