Три столичные библиотеки превратили в медиацентры в 2014 году

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

Столичный департамент культуры подвел итоги уходящего года, объявленного Владимиром Путиным Годом культуры. В пресс-службе ведомства отмечают, что за прошедшее время в городе были модернизированы три библиотеки. Они превратились в современные медиацентры.

Так, на Ленинском проспекте после реконструкции открылась старейшая библиотека №171 имени 1 Мая, где в процессе модернизации постарались сохранить уникальные расписные потолки и внутреннее убранство. В ней заработал большой коворкинг-центр для студентов.

Библиотека №30 в Марьине стала современным центром, где проводятся интересные лектории и выступают специалисты из гуманитарных вузов. Помещение разделено на несколько зон, среди которых тихие зоны, зал для проведения лекций и кинопоказов, зоны для детей разного возраста. Теперь в библиотеке есть Wi-Fi, новые компьютеры, удобная мебель для занятий, а также развивающие книжки и игрушки для малышей.

Открылась также библиотека в поселке Филимонковской в ТиНАО. Она отремонтирована с привлечением спонсора, который полностью оборудовал внутренние помещения.

Сейчас в московских библиотеках также начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Кроме того, в этом году был разработан фирменный стиль городской сети библиотек, его применяют уже на 100 площадках. В частности, в учреждениях появились отличительные вывески, а также системы внешней и внутренней навигации. Сотрудников библиотек начали одевать в униформу.

Как меняются столичные библиотеки

Фирменный стиль был разработан креативным агентством Saatchi & Saatchi Russia. Предполагается, что, сделав библиотеки города единым пространством, ребрендинг не позволит им потерять свою индивидуальность. Каждое учреждение сохранит собственные уникальные особенности, но будет модернизировано в рамках новой концепции. Главной эмблемой обновленных библиотек станет черно-белая книжная закладка.

Напомним, что в 2015 году в рамках программы модернизации московской сети библиотек планируется открыть новые медиацентры. Так, ремонт сделают в:

библиотеке имени Ахматовой;

библиотеке №51 на улице Паршина;

библиотеке №128 на Полимерной улице;

библиотеке №60 имени Иванова на улице Врубеля;

библиотеке Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская;

библиотеке в Зеленограде.