Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2016, 10:42

Культура

Романы-антиутопии обсудят на лекции в "Тургеневке"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Лекция о романах-антиутопиях пройдет 24 октября в выставочном зале Библиотеки-читальни имени Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Во время двухчасовой лекции литературовед и писатель Артем Новиченков расскажет, что отличает жанр антиутопии и какие еще произведения могут составить конкуренцию всем известным "1984" или "Мы", зачем антиутопии создавались в прошлом и почему полезно их читать сейчас и есть ли такое понятие как "русская антиутопия".

Слушатели лекции будут иметь возможность обсудить самые разнообразные романы-антиутопии, в том числе произведения Уэллса, Замятина, братьев Стругацких, Алана Мура и Рэя Брэдбери.

Время: 24 октября, 20:00

Место: Выставочный зал Библиотеки-читальни Тургенева, Бобров переулок, 6

литература лекция Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева романы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика