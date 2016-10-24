Романы-антиутопии обсудят на лекции в "Тургеневке"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Лекция о романах-антиутопиях пройдет 24 октября в выставочном зале Библиотеки-читальни имени Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Во время двухчасовой лекции литературовед и писатель Артем Новиченков расскажет, что отличает жанр антиутопии и какие еще произведения могут составить конкуренцию всем известным "1984" или "Мы", зачем антиутопии создавались в прошлом и почему полезно их читать сейчас и есть ли такое понятие как "русская антиутопия".

Слушатели лекции будут иметь возможность обсудить самые разнообразные романы-антиутопии, в том числе произведения Уэллса, Замятина, братьев Стругацких, Алана Мура и Рэя Брэдбери.