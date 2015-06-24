Более 100 открытых читален заработает в Москве

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Более ста открытых читален, организованных библиотеками Москвы, в течение лета будут доступны читателям. Читальни будут располагаться на открытых городских площадках, в скверах и парках города, во дворах библиотек и других учреждений культуры.

Как сообщает пресс-центр столичного департамента культуры, в читальнях можно будет записаться в библиотеку, прочесть книгу, взять или принести книгу для книгообмена. Кроме этого читателей ждут мастер-классы, лекции, дискуссии, квесты, конкурсы и другие культурно-развлекательные мероприятия.

Некоторые читальни будут стационарными, расположенными на прилегающих к библиотекам территориях, а некоторые - мобильными, и будут монтироваться в разных местах округов по определенным дням. Есть площадки, которые будут принимать посетителей ежедневно, есть такие, которые работают в конкретные дни.

В летней читальне на ВДНХ пройдет цикл лекций и мастер-классов по ораторскому мастерству от успешных теле- и радиоведущих, а также летняя просветительская программа по психологии от преподавателей МГУ имени Ломоносова, участников группы Praxis.

В Гончаровском парке будет работать Читательский клуб по малой прозе, а для занятых людей будет открыта программа "Обломовские субботы", где можно будет поиграть в крокет, поучаствовать в дискуссии, узнать о секретах приготовления варенья или посмотреть авторские мультфильмы.

В программе читальни Дома Лосева на Арбате - мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов, книгам-юбилярам, концерты, экскурсии по библиотеке и окрестностям, квесты, игротека, интерактивные программы, а также блок, посвященный теме "Слушаем и читаем русскую классику".

