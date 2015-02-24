Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Литература

24 февраля, 12:46

Опубликованы первые страницы комикса "Бойцовский клуб 2"

литература комиксы Бойцовский клуб Чак Паланик

Фото: facebook.com/FightClub

В сети появились первые шесть страниц комикса "Бойцовский клуб 2". Графическая новелла станет сиквелом знаменитого романа Чака Паланика, экранизированного Дэвидом Финчером.

Отрывки из новой книги опубликовал американский Playboy.

Действие комикса "Бойцовский клуб 2" будет разворачиваться то в прошлом, то в будущем, но в основном – через десять лет после финала оригинального романа. Главный герой теперь называет себя Себастианом. По сюжету, он не умер, а женился на Марле.

Ссылки по теме

Напомним, выход сиквела Чак Паланик анонсировал еще прошлым летом. Комикс, состоящий из десяти частей, опубликует издательство Dark Horse Comics. Первая часть выйдет 27 мая. Диалоги написаны Палаником, за иллюстрации отвечает художник Кэмерон Стьюарт.

В комиксе появятся разные герои оригинального "Бойцовского клуба", в том числе Тайлер Дерден. Будет "воскрешена" на страницах графического романа и организация Project Mayhem.

"Бойцовский клуб" вышел в 1996 году. Главный герой, рассказчик, страдает бессонницей. Он по совету доктора посещает группу для больных с психическими отклонениями, но в лечении недуга ему это слабо помогает. В какой-то момент рассказчик встречает некоего Тайлера Дердена, который подбивает его создать подпольный бойцовский клуб.

В 1999 году Дэвид Финчер экранизировал роман Паланика, в фильме сыграли Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать