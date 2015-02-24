Опубликованы первые страницы комикса "Бойцовский клуб 2"

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В сети появились первые шесть страниц комикса "Бойцовский клуб 2". Графическая новелла станет сиквелом знаменитого романа Чака Паланика, экранизированного Дэвидом Финчером.

Отрывки из новой книги опубликовал американский Playboy.

Действие комикса "Бойцовский клуб 2" будет разворачиваться то в прошлом, то в будущем, но в основном – через десять лет после финала оригинального романа. Главный герой теперь называет себя Себастианом. По сюжету, он не умер, а женился на Марле.

Напомним, выход сиквела Чак Паланик анонсировал еще прошлым летом. Комикс, состоящий из десяти частей, опубликует издательство Dark Horse Comics. Первая часть выйдет 27 мая. Диалоги написаны Палаником, за иллюстрации отвечает художник Кэмерон Стьюарт.

В комиксе появятся разные герои оригинального "Бойцовского клуба", в том числе Тайлер Дерден. Будет "воскрешена" на страницах графического романа и организация Project Mayhem.