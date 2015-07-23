Президентская библиотека представила оцифрованный Морской устав Петра I

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

26 июля в России отмечается день военно-морского флота. К празднику Президентская библиотека представила в открытом доступе первый российский Морской устав, который был утвержден Петром Великим 295 лет назад, в 1720 году.

Устав был оцифрован первой электронной национальной библиотекой страны – в настоящий момент с ним можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Кроме служебного регламента документ содержит и нравственные ориентиры, где служение Отечеству во флоте – это дело чести и почетная миссия.

Электронные копии документов позволяют читателям проследить этапы трансформации и влияние исторических событий на службу морских офицеров.

Стоит отметить, что Президентская библиотека активно развивает сотрудничество с военными учреждениями. Это и совместные проекты с Центральным военно-морским музеем в Петербурге, Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", и открытие электронных читальных залов на базе военных учебных заведений.