Живые поэты: Екатерина Калина

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 22 года Любимые поэты: Юрий Кузнецов, Андрей Вознесенский, Владимир Маяковский

МАЙОР ТОМ

Приём, майор Том,

Приём.

Вы успешно достигли цели –

древней космической колыбели.

Наблюдая за вашим полетом, стал мир заморожено нем.

Проверьте еще раз скафандр и кислородный шлем.



Примите свои таблетки.



Скажите, там есть вода?

На поверхности сделайте метки.

Не запутайтесь в проводах.

Приём, майор Том,

Приём.

Я вас совсем не слышу.

О стекла экранов бьется навязчивый красный знак.

Приём, майор Том, отзовитесь!

Воздух трясёт сирена.

Что-то пошло не так...

Тише.

…песок здесь так шумно дышит



и вальяжно гуляет внутри моей детской флейты.

Мы с ней вместе составили новый мир этой старой планеты.

Здесь нравы совсем другие: оставшийся воздух – валюта.

Моё дыхание стоит одну или две минуты.

Здесь когда-то водились тигры!

Кратеры их следов внутри глубоко укрыли

следы золотых городов.

Из нутра корабля раздается металлический вой.

Шлем лежит на песке. Пустой.

Среди пчелиного гуларадаров, из

ладоней, тонко тронутых льдом,

планета услышала звуки последней и первой флейты.

Приём, майор Том.

Приём

Авторские орфография и пунктуация сохранены