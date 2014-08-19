Московский книгобум: как библиотеки превращаются в культурные кластеры

Фото: М24

Московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды – все это уходит в прошлое. Альтернатива устаревшим читальням – библиотеки-гостиные, работающие в формате культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек имени Достоевского и "Проспект".

Московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды – все это уходит в прошлое. Альтернатива устаревшим читальням – библиотеки-гостиные, работающие в формате культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек имени Достоевского и "Проспект".



М24.ru узнал, как работают библиотеки-гостиные, какие книги читают москвичи, и почему аспиранты приходят в читальный зал в домашних тапочках.

Библиотека Достоевского. Фото: группа библиотеки "ВКонтакте"

Библиотечный дресс-код и книга с чашечкой кофе



В ближайшие пять лет в столице модернизируют более 400 библиотек, которые оформят в едином стиле. Уже разработаны одинаковые наружные вывески, указатели и информационные таблицы, которые установят рядом с выходами из метро и на остановках общественного транспорта.

По словам директора Московского городского библиотечного центра Максима Фетисова, сейчас происходит замена вывесок. Единую форму для библиотекарей будут вводить по желанию, то есть строгого дресс-кода не будет.

Скоро читателей избавят от необходимости атаковать библиотекарей просьбами о выдачи книг. Любой том можно будет взять самостоятельно. Больше не будет архаического деления на читальные залы и абонементы - 70% пространства библиотеки решено сделать открытым для посетителя.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ранее M24.ru сообщало, что в московских библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

RFID-метки позволяют читателям получать необходимую книгу без помощи библиотекаря. Читательский билет представляет собой пластиковую карточку, оснащенную метками. На входе в библиотеку стоят "противокражные ворота" типа металлоискателя, которые не дадут читателю уйти с незарегистрированной книгой. В зале расположен специальный терминал - станция самостоятельной выдачи. Читатель должен приложить книгу вместе с электронным билетом к терминалу. Чтобы сдать книгу, ее надо положить в специальный приемник в корпусе терминала, после чего она будет списана с электронного билета.

В этом году технология появится, как минимум, в десяти библиотеках Москвы.

До конца 2014 года RFID-метки планируется внедрить в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара, Культурном центре имени Фазиля Искандера в Кунцево, библиотеке имени Первого мая на площади Гагарина, детской библиотеке №47 в Останкинском районе, библиотеке №128 на Полимерной улице в Перово, а также библиотеках в Марьино и Зеленограде.

Фото: М24

RFID-метки уже используют в Московской городской деловой библиотеке и в "Некрасовке". В этом году начали оснащать RFID-метками книги в Российской государственной библиотеке. В двух модернизированных библиотеках уже установлены металлические рамки, но RFID-меток там пока еще нет.

Зато в библиотеки нового образца завезли современную мебель. Литературу читают, расположившись на мягком диване. Кстати, чай и кофе отныне можно заказать прямо в библиотеке.

"Модернизация во многом превзошла наши ожидания. Например, в части роста посещаемости. Так, в библиотеку имени Достоевского в среднем ежедневно посещают 200 – 250 человек. Это хорошие показатели по европейским меркам", - отметил Максим Фетисов.

Еще одно ноу-хау – книжные магазины при библиотеках. В ближайшее время такой появится в библиотеке имени Чехова.

"Наш магазин должен открыться сразу после ремонта, начало которого запланировано на конец августа", - сообщила главный специалист Культурного центра библиотеки имени Чехова, писатель Дарья Симонова.

Правда, запустить книготорговлю во всех библиотеках не получится – нецелесообразно.

По словам Фетисова, причиной тому низкий трафик некоторых библиотек, расположенных в удаленных от метро районах. Книжный магазин – прежде всего бизнес, который должен быть рентабельным.

Библиотека имени Достоевского. Мнение читателей Сетевое издание M24.ru узнало, что думают пользователи о модернизации столичных библиотек Сетевое издание M24.ru узнало, что думают пользователи о модернизации столичных библиотек • Работает wi-fi, пароль на ресепшене, есть снэк-автоматы (Viacheslav Degtyarenko) • Если подключиться к библиотечному wi-fi, то можно бесплатно читать книги через приложение Bookmate (Maria) • Все здорово сделали, радуют такие городские инициативы. Из минусов - очень громкий паркет, надо выдавать тапочки (Darya) • Место для тех, у кого нет компьютера и интернета. Для остальных: пол паркетный (каждый шаг - жуткий стук), в зале официально можно говорить по скайпу, даже наушники дают. Сосредоточиться невозможно (Сергей Миндлин) • Хорошее место, много интересных книг. Просто многие путают публичное место с домом и хотят, чтоб здесь было все идеально, для таких совет - сидите дома (Максим Русских)



Библиотека "Проспект". Фото: группа библиотеки "ВКонтакте"

Что читают метростроевцы



Библиотека на Ленинском проспекте уже превратилась в "гостиную". Здесь полностью обновили интерьер, трансформировали фасад – в "Проспекте" теперь большие окна-витрины. Заинтересовавшиеся прохожие заходят внутрь, многие записываются.

"К нам приходят старшеклассники, аспиранты. Один аспирант даже приносил с собой домашние тапочки. Это значит, в библиотеке ему было уютно, как дома. Заглядывают интеллигентные дамы, многодетные матери. Среди школьников почему-то больше мальчиков, чем девочек. Вблизи строят новую станцию метро, и в библиотеку заходят метростроевцы. Чаще берут историческую литературу", - рассказала руководитель библиотеки "Проспект" Виктория Пшеницына.

"Проспект" работает шесть дней в неделю. Каждый день здесь записывают до пяти новых человек. Но это не всегда читатели, некоторые не берут книги, а просто пользуются библиотечным пространством: общаются, "сидят" в интернете.

"Мы опасались, что пожилые посетители не примут модернизацию библиотеки. Ничего подобного. У нас есть курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров, которые охотно приходят и занимаются. После модернизации произошло преломление стереотипов, связанных с тем, что библиотека – это скучное место. И у нас стираются границы между поколениями", - добавила Пшеницына.

Спрос в библиотеке в основном на художественную литературу (читает ее молодежь), а также книги по философии, психологии, религии, экономике. В летний сезон отпусков популярными стали фэнтези и детективы. А вот специализированную мемуарную литературу обходят стороной.

Фото: ИТАР-ТАСС

В библиотеке на Ленинском проспекте регулярно организовывают буккросинг. И если раньше читатели приносили ненужные им больше старые книги, то сейчас отдают новые книжные серии. Что-то библиотекари включают в фонд. Так, недавно туда попали книги Сорокина и Пелевина, принесенные читателями.

А вообще, фонды здесь пополняются регулярно. Следующее поступление новых книг запланировано на сентябрь. Курирует процесс городской библиотечный центр.

"Каждые библиотеки проверяют фонды на необходимость их обновления, составляют список необходимых им книг. Закупку литературы осуществляет Московский городской библиотечный центр, который договаривается с издательствами о скидках и срочных поставках", - отметили в МГБЦ.

Ежемесячно закупается в среднем 20-25 тысяч книг. При заказе учитываются пожелания читателей. Обычно библиотеки составляют рейтинг книг, которыми интересуются читатели.

Фото: М24

Библиотека или культурный центр?



Некоторые московские библиотеки и до модернизации работали в формате культурных центров. Это, например, библиотека имени Чехова на Страстном бульваре, библиотека имени Лосева на Старом Арбате, Деловая библиотека на улице Бориса Галушкина, библиотека имени Светлова на Большой Садовой, библиотека имени Боголюбова с выставочно-концертным залом на Сущевской улице.

"В нашей библиотеке есть традиция проведения литературных вечеров. В свое время здесь выступали классики ХХ века, например, Булат Окуджава. В 1993 году был создан литературный клуб, который посещали Фазиль Искандер, Андрей Вознесенский, Владимир Сорокин. Сегодня в рамках клуба реализуем проект "Поэтическое видео", когда на основе стихотворения создается видеоролик. Демонстрацию планируем на День города", - рассказала Дарья Симонова.

По словам Симоновой, по принципу культурного центра библиотека Чехова работает давно. Так, здесь открыта литературно-музыкальная гостиная, в которой выступают студенты консерватории. Еще один способ привлечения в библиотеку молодой аудитории – конкурс книжных иллюстраций, который здесь провели в 2010 году.

"В 2014-м хотим организовать конкурс мультимедийных книжных иллюстраций, посвященных Андрею Платонову. Свои работы продемонстрируют студент МГУ, МГТУ имени Баумана", - добавила Дарья Симонова.

Фото: М24

На сегодняшний день столичная библиотечная сеть насчитывает 420 заведений. Это и современные библиотеки-культурные кластеры в центре Москвы, и маленькие районные.

По мнению директора Московского городского библиотечного центра Максима Фетисова, модернизировать все 400 с лишним учреждения сразу невозможно.

"Нужно говорить о какой-то долгосрочной программе, сейчас она разрабатывается. Будем обновлять постепенно. Маленькие библиотеки, которые не будут модернизировать в ближайшее время, продолжат работу, им ничего не угрожает. Но какие-то изменения — появление новых вывесок, навигации, расширение перечня мероприятий — произойдут и там", - подчеркнул Фетисов.

Мнение эксперта Модернизация библиотек необходима для привлечения новой аудитории – молодежи. Ни для кого не секрет, что сегодня в библиотеку ходят реже. Например, наши читатели – дошколята, ученики начальных классов, бабушки и дедушки. А вот ребят из 9 – 11 классов не так много. Модернизация библиотек необходима для привлечения новой аудитории – молодежи. Ни для кого не секрет, что сегодня в библиотеку ходят реже. Например, наши читатели – дошколята, ученики начальных классов, бабушки и дедушки. А вот ребят из 9 – 11 классов не так много. Чтобы повысить интерес к библиотекам среди молодежи, нужно создавать библиотечные клубы и кружки. Сегодня в Москве много библиотек старого образца. Думаю, маленькие, расположенные по соседству, нужно объединять. Так, наша детская библиотека объединяется с библиотекой №252 для взрослых. Наши помещения расположены в одном подъезде. Скорее всего, получится семейная библиотека. Комментарий эксперта Заведующая библиотеки № 30 (р-н Митино) Людмила Мухина



Алла Панасенко