Рекомендовано к прочтению: Агата Кристи на серфе и немного Гинесса в 3D по вкусу

Агата Кристи, которую вы не знали, убийственные страсти и капелька крови, статистика рекордов длинною в 60 лет: книжный обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Агата Кристи, "Большое путешествие"

Издательство: АСТ, Corpus

Сейчас она еще не королева детектива, хотя первый шаг сделан – увидел свет дебютный роман "Загадочное происшествие в Стайлзе", написанный, кстати, на спор. Измена супруга, исчезновение, второе – странное, но очень счастливое - замужество и мировая слава еще впереди. Пока она мама двухлетней Розалинды, за полковника Арчибальда Кристи вышла по большой любви восемь лет назад. Кажется, будущее определенно и надежно. Да, возможно, она будет что-то такое сочинять, называя свое занятие не более чем женским рукоделием. В разгар все этой идиллии Арчи предлагают отправится в далекую и долгую поездку – нечто среднее между командировкой, инспекцией и тем, что мы привыкли называть пресс-туром. Можно с женой. Это казалось безумной авантюрой: оставить малышку, родных, дом. С другой стороны – такой шанс выпадает раз в жизни! И Агата решилась.

В пятницу 20 января 1922 года супруги Кристи в составе небольшой "группы товарищей" покинули Британские острова. Маршрут и сейчас впечатляющий – Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Гонолулу, Канада… Средство связи с родными одно-единственные – письма. Обычные, написанные ручкой на бумаге. Спустя 90 лет внук писательницы Мэтью Причард выстроил их в строгой хронологии, дополнил фотографиями (снимала сама и очень неплохо), написал чудесное, трогательное и очень личное предисловие о том, что благодаря этой работе узнал бабушку с иной стороны. В итоге получилась незаурядная книга – история с географией, эпистолярный дневник - о времени, людях, дальних странах и о себе, конечно. Уже здесь можно почувствовать стиль и манеру – внимание к деталям, точные психологические портреты и фирменный чуть ироничный взгляд на мир.

"Всякий раз, как нам удавалось улучить время, мы садились на поезд, ехали в Муизенберг, брали доски и занимались серфингом. Доски для серфинга в Южной Африке делали из легкого тонкого дерева, носить их было не тяжело, и можно было быстро наловчиться кататься на волнах. Если доска зарывалась в песок, бывало больно, но в целом оказалось, что серфинг – это просто и очень увлекательно. Мы устраивали пикники среди дюн". Представляете картинку – Агата Кристи (почти мисс Марпл в молодости) на доске ловит волну!

Луиза Пенни, "Убийственно тихая жизнь"

Издательство: "Азбука", "Азбука-Аттикус"

Обычно продавцы книжных магазинов впадают в ступор, когда у них просят что-нибудь интригующее, но без кровавых сцен, расчлененки и маньяков. "Убийственно тихая жизнь" как раз такой случай - детектив для тех, кто любит…. похолоднее. Или поспокойнее. Уютный мирок посреди большого страшного мира, где, тем не менее, убивают, правда делают это изящно.

На первой странице, на опушке кленового леса неподалеку от деревни с симпатичным названием Три Сосны стрела настигла мисс Джейн Нил, пожилую уважаемую учительницу. Случайная, вроде как, стрела. Правда, старший инспектор полиции Квебека Арман Гамаш, умница, интеллектуал, привык прислушиваться к смутным предчувствиям. Предчувствия его не обманули.

Уже понятно, кто из предшественников кумир автора. На родине, а теперь уже и в Европе, Луизу Пенни уже называют второй Агатой, а инспектора Гамаша, герой четырех ее романов, сравнивают с Пуаро. Будут шокирующие семейные тайны, психологические шарады, скрытые мотивы, явные подозреваемые… Но все чинно, благородно, комильфо, шарман, немного убийственных страстей для разнообразия. И капелька крови, запятнавшая ворсистый кардиган…

"Гиннесс. Мировые рекорды"

Издательство: АСТ

Гиннесс – наверное самый демократичный проект в мире. Те, кто не вышел ростом, вышел весом, или, скажем, вообще по жизни лузер, имеет шанс попасть сюда. Достаточно…. ну, к примеру, поднять бородой красотку-телеведущую, как это сделал один веселый литовец. Или собрать самую большую толпу людей, одетых пингвинами, правда с благой целью - для детского хосписа в Лондоне. Наверное, благодаря этой прекрасной всеядности, и, кстати, познавательности, процесс продолжается уже шесть десятков лет. В орбиту рекордов всходят все новые и новые номинации.

К полувековому юбилею очередной эпизод "Доктора Кто" вышел в эфир одновременно на шести континентах, а самый сладкий для пиратов ТВ-проект - "Игра престолов" - незаконных 5 900 000 скачиваний… Книга рекордов Гиннеса знает то, чего не может зафиксировать никакая статистика. За шесть десятков лет она перемерила все носы и лестницы, посчитала количество татуировок на теле и баксы, отданные на благотворительность, и самых путешествующих на текущий момент музыкантов.

Самые занятные страницы – про масс-медиа и технологии. А еще, скачав на любой гаджет простенькое приложение, можно оживить самые интересные страницы. И тут 3D-реальность торжествует!

Клариса Пульсон