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Литература

19 января 2015, 22:12

В двух столичных библиотеках откроются ночные коворкинги

литература библиотеки модернизация библиотек ночные коворкинги

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В ночь с 19 на 20 января в двух московских библиотеках откроются коворкинги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Анну Ландер.

"Коворкинг будет действовать в библиотеке имени Федора Достоевского и библиотеке №171 имени 1 Мая. Эта услуга будет платной. Люди смогут приходить работать в библиотеку ночью. Сейчас обычный график работы библиотек с 11:00 до 22:00, идея коворкинга расширит работу библиотек", - пояснила Ландер.

Как отметил заведующий библиотекой имени Достоевского Алексей Бородкин, ночной коворкинг будет работать с 22.00 до 05.30. Его посетители смогут пользоваться всеми услугами библиотеки. "Ночью за плату будет предоставляться рабочее место. Кроме этого, вы сможете пользоваться всеми сервисами, которые предоставляет обычная библиотека. Это и книги, и компьютеры, и Wi-Fi, и все это за очень гуманные деньги по сравнению с другими коворкингами", - пояснил Бородкин.

По словам заведующего библиотекой, абонемент на месяц будет стоить 3 тысячи рублей, на одну ночь - 300 рублей, на час - 50 рублей. В ночь с 19 на 20 января услуги коворкингов будут бесплатными.

Как меняются столичные библиотеки

Отметим, в 2014 году в столице были модернизированы три библиотеки. Они превратились в современные медиацентры. В их числе библиотека №171 имени 1 Мая, библиотека №30 в Марьине и библиотека в поселке Филимонковский в ТиНАО.

Сейчас в московских библиотеках также начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

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Кроме того, в 2014 году был разработан фирменный стиль городской сети библиотек, его применяют уже на 100 площадках. В частности, в учреждениях появились отличительные вывески, а также системы внешней и внутренней навигации. Была создана единая униформа для сотрудников библиотек.

Напомним, в 2015 году в рамках программы модернизации московской сети библиотек планируется открыть новые медиацентры. Изменения произойдут в библиотеках:

  • библиотеке имени Ахматовой;
  • библиотеке №51 на улице Паршина;
  • библиотеке №128 на Полимерной улице;
  • библиотеке №60 имени Иванова на улице Врубеля;
  • библиотеке Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская;
  • библиотеке в Зеленограде.

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