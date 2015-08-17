Форма поиска по сайту

17 августа 2015, 20:03

Культура

Живые поэты: Наталья Горященко

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 24 года
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Александр Кабанов, Вера Павлова

    • Жизнь придет, у нее – будут твои глаза.
    Захохочет гром, как злодей из фильма,
    Как холодный душ потечет гроза –
    Значит утро, все-таки наступило.

    И тогда в тебе вдруг растает лед –
    Как в бокале с виски, смешается и исчезнет.
    Твой бумажный голубь уходит опять в полет
    И приносит в клюве лекарство от всех болезней.
    И отброшенный хвост начинает опять отрастать,
    И подушка в смятеньи теряет перья.
    И мурашки внутри... и Господи, не оставь,
    Не сейчас, когда я в тебя верю.

    Заиграет май свой извечный хит.
    Я иду домой, а за мною следом
    Дребезжат и глотают колеса стихи –
    Изобретенные мной велосипеды.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

