Живые поэты: Наталья Горященко

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 24 года Любимые поэты: Иосиф Бродский, Александр Кабанов, Вера Павлова

Жизнь придет, у нее – будут твои глаза.

Захохочет гром, как злодей из фильма,

Как холодный душ потечет гроза –

Значит утро, все-таки наступило.



И тогда в тебе вдруг растает лед –

Как в бокале с виски, смешается и исчезнет.

Твой бумажный голубь уходит опять в полет

И приносит в клюве лекарство от всех болезней.

И отброшенный хвост начинает опять отрастать,

И подушка в смятеньи теряет перья.

И мурашки внутри... и Господи, не оставь,

Не сейчас, когда я в тебя верю.



Заиграет май свой извечный хит.

Я иду домой, а за мною следом

Дребезжат и глотают колеса стихи –

Изобретенные мной велосипеды.





Авторские орфография и пунктуация сохранены