Новая книга: "Метро 2035", Дмитрий Глуховский

Бестселлеры Дмитрия Глуховского пять-семь лет назад не прочли только совсем ленивые. Его книги попадали даже в руки тех, кто принципиально не читает современную литературу. Новый роман "Метро 2035" продолжает историю, начатую в "Метро 2033" и "Метро 2034".

Главным героем третьей книги о жизни в столичной подземке после ядерного взрыва стал знакомый читателям по первому тому трилогии Артем. Третья мировая война стерла человечество с лица земли, но жизнь в подземелье никто не отменял. Однако война перенеслась и в метро – теперь Артем вынужден предотвращать гражданскую войну между станциями московского метрополитена.

В концепцию романа Дмитрий Глуховский как всегда поместил реалии жизни, представленные через мистический мир метро. Через призму постапокалипсиса Глуховский рассуждает о насущных проблемах общества, показывает огрехи человеческого поведения и указывает путь на землю.

Стоит отметить, что новой книгой писатель заканчивает цикл романов о жизни в метро. "Метро 2035" стала последней книгой трилогии Дмитрия Глуховского. Несмотря на это, новый роман можно читать отдельно от двух предыдущих книг – текст совершенно автономен от прошлых историй и читается как самостоятельное произведение.

М.: АСТ