Издательство АСТ выпустит "народную книгу" об уроках литературы

Фото: facebook.com/IzdatelstvoAST

В октябре этого года издательство АСТ планирует выпустить книгу, в которой будут собраны истории об уроках литературы. Воспоминаниями поделятся известные люди: Александр Архангельский, Сергей Волков, Олег Рой, Евгений Бунимович, Петр Алешковский, Дмитрий Бак, Евгений Ямбург, Алексей Иванов, Леонид Юзефович, Илья Лагутенко, Маргарита Русецкая и многие другие. Об этом сообщают авторы проекта.

Проект "Я вырос на уроках литературы…Контакт поколений (B-Z)" еще в декабре начал активную деятельность по сбору сочинений и эссе о литературном герое/произведении, историй об учителях, учениках. Материал будет систематизирован по хронологическому принципу. Лучшие истории решено опубликовать в серии "Народная книга" Издательства АСТ. Тексты также появятся на интерактивной карте проекта и сайте "Страна читающая".

Итоги проекта будут подведены в июле этого года.