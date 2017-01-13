"Москва онлайн" покажет читку "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…"

В канун старого нового года, 13 января, в "Букводоме" в парке "Сокольники" состоится чтение пьесы "С легким паром! или однажды в новогоднюю ночь…"

Историю человека, который напился в бане с друзьями и улетел в чужой город, где встретил и полюбил чужую невесту, – знают все. Этот фильм россияне смотрят каждое 31 декабря с 1975 года. Он до сих пор вызывает улыбку и слезы радости. Участники литературного клуба "Мы не пироги" решили сделать подарок поклонникам кинокартины Эльдара Рязанова и прочитать по ролям пьесу, по которой и был создан фильм.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 13 января в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.