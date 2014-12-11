Рукопись Маяковского ушла с молотка за 43 тысячи долларов

Рукопись стихотворения "Война объявлена". Фото: bonhams.com

Рукописное стихотворение "Война объявлена" Владимира Маяковского продали на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за 43 тысячи долларов. Уникальность лота в том, что это единственная сохранившаяся ранняя рукопись, сообщает ТАСС. На тот момент Маяковскому был 21 год.

Стихотворение написано 20-го июля 1914 года за неделю до начала Первой мировой войны. Произведение посвящено теме неприятия войны.

Поэт публично прочитал стихотворение спустя день после его создания, 21 июля, у памятника генералу Скобелеву на Тверской площади. Сейчас там расположен монумент Юрию Долгорукому. В августе 1914 года газета "Новая жизнь" опубликовала строки Маяковского.