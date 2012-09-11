150 лет со дня рождения мастера короткого рассказа О.Генри

О.Генри. Фото: ИТАР-ТАСС

11 сентября 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося американского писателя, мастера короткого рассказа О.Генри.

О. Генри, а точнее Уильям Сидней Портер – таково настоящее имя писателя, родился 11 сентября 1862 года в городе Гринсборо, штат Северная Каролина. Отец Уильяма был сельским доктором. В возрасте трех лет мальчик лишился матери – она умерла от туберкулеза. Его взяла на воспитание тетя. После школы он принял решение выучиться на фармацевта и начал работать в аптеке у дяди. Позже служил в земельном управлении, а также работал кассиром и счетоводом в банке.

Первые литературные опыты писателя относятся к началу 1880-х годов. В 1894 году он начал издавать юмористический еженедельник The Rolling Stone, заполняя его почти целиком собственными очерками, стихами, шутками и рисунками. Через год журнал пришлось закрыть. В это время в банке, где он работал, началась аудиторская проверка. Она показала недостачу, Уильма Портера обвинили в растрате и обязали предстать перед судом. Писатель пустился в бега.

Зимой 1897 года, когда Портер узнал о болезни жены – она заболела туберкулезом, он вернулся в Остин, где был сразу арестован. Суд отложили в связи с тяжелой болезнью жены, но после ее смерти писателя приговорили к пяти годам с содержанием в Федеральной тюрьме Колумбус.

В тюрьме Портер работал в лазарете и писал рассказы. Именно там он выбрал себе псевдоним О.Генри. По его утверждению, имя Генри взято из колонки светских новостей в газете, а инициал "О" выбран "как самая простая буква". По другой версии, это имя французского фармацевта Этьена Осеана Анри, медицинский справочник которого был популярен в то время.

Первым рассказом, созданным под псевдонимом, стал "Рождественский подарок Дика-Свистуна". Произведение было написано в тюрьме.

За свою творческую жизнь О.Генри написал около 300 рассказов, а вот роман был только один – "Короли и капуста". Полное собрание его сочинений составляет 18 томов. Для его произведений характерны тонкий юмор и неожиданные развязки.

Писатель скончался в июне 1910 года. Через восемь лет после его смерти была учреждена премия О.Генри, которая выдается ежегодно.

