Названы лауреаты литературной премии "Ясная Поляна"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня стали известны лауреаты литературной премии "Ясная Поляна". Церемония награждения состоялась в Москве в Бетховенском зале Большого театра.

В номинации "XXI век" лауреатом премии стал роман екатеринбургского писателя Евгения Касимова "Назовите меня Христофором", а книга Андрея Дмитриева "Крестьянин и тинейджер" победила в номинации "Детство, отрочество, юность".

Финалистами премии в номинации "XXI век" стали Юрий Буйда с романом "Синяя кровь", Олег Павлов с "Дневником больничного охранника", Юрий Петкевич с книгой под названием "С птицей на голове", Марина Степнова с "Женщинами Лазаря", а также Андрей Столяров с романом "Мы, народ".

В шорт-лист номинации "Детство, отрочество, юность" жюри отобрало "Когда отдыхают ангелы" Марины Аромштам, "Крестьянин и тинейджер" Андрея Дмитриева и "Время всегда хорошее" Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.

Валентин Распутин получил почетный приз в номинации "Современная классика" за совокупность заслуг, передает РИА Новости.

Победитель в номинации "XXI век" получает 750 тысяч рублей, а в конкурсе "Детство, отрочество, юность" - 300 тысяч рублей. Награда лауреата в почетной номинации "Современная классика" составляет 900 тысяч рублей.

В жюри под председательством советника президента РФ по культуре Владимира Толстого входят критики, публицисты, литературоведы: Игорь Золотусский, Павел Басинский, Алексей Варламов, Лев Аннинский, Валентин Курбатов, Владислав Отрошенко.

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого. Жюри выбирает из российских авторов тех, чьи произведения сохраняют традиции классической литературы и одновременно обозначают актуальные тенденции современной русской литературы.