10 июля 2015, 14:22

Культура

В Москве отметят день рождения Владимира Маяковского

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

19 июля исполнится 122 года со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Государственный музей В.В. Маяковского ежегодно отмечает эту дату несколькими мероприятиями.

Вначале поклонники поэта возложат цветы на его могилу на Новодевичьем кладбище, а затем в выставочном зале "Домик Чехова" всех желающих пригласят на лекцию об отношениях Маяковского, Пастернака, Цветаевой и Асеева.

Продолжит мероприятия показ фильма "Веселый год Маяковского".

Помимо этого гостям предложат стать футуристами, встав за управление таким музыкальным инструментом, как терменвокс.

Затем программа вечера переместится в кинотеатр "Фитиль", где актеры прочитают стихи и письма поэта и покажут концерт-спектакль "Встреча гениев", в котором поэзия Маяковского перекликается со стихами Иосифа Бродского.

Завершатся мероприятия встречей с режиссером Александром Шейном. Он расскажет о съемках художественного фильма о классике литературы.

