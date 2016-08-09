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Литература

09 августа 2016, 10:20

В московском клубе Гарри Поттера соберутся маги и волшебники

литература Джоан Роулинг Гарри Поттер

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

9 августа Московский многофункциональный культурный центр ждет в своих стенах поклонников саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Первая вводная встреча клуба, инициированная в рамках Года языка и литературы Великобритании и России, определит уровень познаний гостей в науках магического мира. Об этом сообщает страница центра на Facebook.

Поводом для организации клуба стала восьмая часть "поттерианы" – "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая появилась на прилавках Великобритании 31 июля и за первые три дня продаж стала самой продаваемой книгой десятилетия в Великобритании. В Москве за сутки раскупили все экземпляры книги на английском. Переводное издание появится до конца текущего года, а в ноябре на экраны выйдет фильм "Фантастические твари и где они обитают", в котором речь пойдет об авторе учебника, по которому учился Гарри.

В ММКЦ от поклонников легендарного волшебника ждут ответов на вопрос – почему книги о Гарри Поттере каждый раз так объединяют мир? Им придется вспомнить популярные заклинания, правила игры в квиддич и другие детали из первых семи частей книжкой эпопеи Роулинг.

Дата: 9 августа, 18:00

Место: Московский многофункциональный культурный центр

Вход бесплатный

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