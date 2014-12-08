Лекция в РУДН: профессор Владимир Мескин о литературных итогах 2014 года

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

10 декабря на факультете гуманитарных и социальных наук РУДН состоится лекция о русской литературе. Профессор Владимир Мескин расскажет о творчестве писателей, вошедших в шорт-листы значимых литературных премий 2014 года. Речь пойдет о творческом своеобразии современных писателей и основных литературных трендах года, об утратах и обретениях.

Прямую трансляцию лекции смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 16.00.