Лекция в РУДН: профессор Владимир Мескин о литературных итогах 2014 года

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
10 декабря на факультете гуманитарных и социальных наук РУДН состоится лекция о русской литературе. Профессор Владимир Мескин расскажет о творчестве писателей, вошедших в шорт-листы значимых литературных премий 2014 года. Речь пойдет о творческом своеобразии современных писателей и основных литературных трендах года, об утратах и обретениях.
Прямую трансляцию лекции смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 16.00.
- Когда: 10 декабря
- Кто: Владимир Мескин
- Что: лекция о литературных итогах уходящего года
- Кому смотреть: тем, кто следит за жизнью художественного слова в России