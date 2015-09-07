Живые поэты: Владимир Ромбовский

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Город: Ульяновск Возраст: 22 года Любимые поэты: Гумилев, Рыжий, Мандельштам

Ночи унылый плёс.

Выйти – не хватит ног.

Нового не принёс.

Старого не сберёг.

Помню: была весна,

Люди – всегда пажи,

Пьяного, не признав,

Ветер меня кружил.

Бравого был бравей.

Мало искал слова.

Вызнал один завет

Юности – целовать.

Будто на новый лад

Переживая дни,

Я говорил впопад

Избранному сродни.

Перемеряя связь

С небом каких высот,

Я узревал, боясь,:

Жизнь – что в руке песок.

Стал мне противен свет,

В свете – увиден всяк.

Что ни идея – бред.

Что ни трава – сорняк.

Всё мне теперь одно.

Глаз отускнел хрусталь.

И, уходя на дно,

Солнца уже не жаль.

Строк побледневший шёлк

Время изгложет пусть.

Наг я сюда пришел.

Наг я туда вернусь.

Авторские орфография и пунктуация сохранены

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