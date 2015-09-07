Живые поэты: Владимир Ромбовский

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Ночи унылый плёс.
Выйти – не хватит ног.
Нового не принёс.
Старого не сберёг.
Помню: была весна,
Люди – всегда пажи,
Пьяного, не признав,
Ветер меня кружил.
Бравого был бравей.
Мало искал слова.
Вызнал один завет
Юности – целовать.
Будто на новый лад
Переживая дни,
Я говорил впопад
Избранному сродни.
Перемеряя связь
С небом каких высот,
Я узревал, боясь,:
Жизнь – что в руке песок.
Стал мне противен свет,
В свете – увиден всяк.
Что ни идея – бред.
Что ни трава – сорняк.
Всё мне теперь одно.
Глаз отускнел хрусталь.
И, уходя на дно,
Солнца уже не жаль.
Строк побледневший шёлк
Время изгложет пусть.
Наг я сюда пришел.
Наг я туда вернусь.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
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