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07 сентября 2015, 19:38

Литература

Живые поэты: Владимир Ромбовский

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Ульяновск
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Гумилев, Рыжий, Мандельштам

    • Ночи унылый плёс.
    Выйти – не хватит ног.
    Нового не принёс.
    Старого не сберёг.

    Помню: была весна,
    Люди – всегда пажи,
    Пьяного, не признав,
    Ветер меня кружил.

    Бравого был бравей.
    Мало искал слова.
    Вызнал один завет
    Юности – целовать.

    Будто на новый лад
    Переживая дни,
    Я говорил впопад
    Избранному сродни.

    Перемеряя связь
    С небом каких высот,
    Я узревал, боясь,:
    Жизнь – что в руке песок.

    Стал мне противен свет,
    В свете – увиден всяк.
    Что ни идея – бред.
    Что ни трава – сорняк.

    Всё мне теперь одно.
    Глаз отускнел хрусталь.
    И, уходя на дно,
    Солнца уже не жаль.

    Строк побледневший шёлк
    Время изгложет пусть.
    Наг я сюда пришел.
    Наг я туда вернусь.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

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    • Сюжет: Живые поэты
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