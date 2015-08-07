Адрес верный: пять домов, где поселились литературные персонажи

Фото: cult.mos.ru

Маститые писатели часто советуют коллегам: пиши о том, что знаешь. Наверное, неслучайно авторы так любят селить своих персонажей в реально существующих домах на конкретных улицах. Московские дома литераторы любили так сильно, что некоторые из них упоминаются даже в двух или трех произведениях разных авторов. Другие, напротив, остаются в памяти читателей в качестве обиталища какого-то одного персонажа, прочно ассоциируясь с его именем.

Дом Мастера





Мансуровский переулок, дом 9



Сразу скажем, что специалисты по творчеству писателя предлагают и другие адреса, по которым Булгаков мог поселить своего героя. Возможно, это дом 10/28 в Плотниковом переулке, где когда-то проживал друг Булгакова, Павел Сергеевич Попов, или дом №45/26 по Сивцеву Вражку, который художник Гариф Басыров счел наиболее соответствующим описанию в романе. Однако поклонники творчества Булгакова "канонизировали" в качестве дома Мастера именно это здание.

В одноэтажном домике жили приятели Булгакова, актер Сергей Топленинов и его брат, художник Владимир Топленинов, а полуподвальное помещение у них арендовал еще один друг писателя – драматург Сергей Ермолинский, в гости к которому Михаил Афанасьевич ходил чуть не ежедневно. Именно здесь Мастер писал свой гениальный роман, именно сюда приходила к нему Маргарита. "Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени". Сейчас это один из немногих деревянных домиков, сохранившихся в центре Москвы.

Фото: cult.mos.ru

Дом, где жил Сенатор из "Былого и дум"

Тверской бульвар, дом 25

Сам Александр Герцен родился именно в этом доме, о чем теперь напоминает памятник во дворе расположенного здесь Литературного института. Но принадлежал дом не ему, а его дяде – сенатору Александру Яковлеву, который в воспоминаниях Герцена упоминается без имени – просто Сенатор. "Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее".

Фото: cult.mos.ru

Русский посланник, присутствовавший при многих ключевых событиях эпохи, например при коронации Наполеона, купил этот дом в первое десятилетие XIX века. Незадолго до того здание было перестроено в стиле классицизма. Любопытно, что усадьба "засветилась" и в уже упомянутом романе Булгакова – в 1920-е годы здесь располагались официальные писательские организации, ставшие коллективным прототипом МАССОЛИТа. Здесь же, на первом этаже, в залах с росписью на сводах находился роскошный ресторан, который вошел в роман как "Грибоедов".

Фото: cult.mos.ru

Дом, где располагался Старсобес

Армянский переулок, дом 11

Позвольте, но как же это может быть? Ведь Старсобес из романа "Двенадцать стульев", как то следует из названия этого учреждения, находился не в Москве, а в Старгороде! Все верно: однако Старгород – не просто вымышленный город, это обобщенный мир старой, провинциальной России, которой с лихвой хватало и в Москве. Ильфу и Петрову он казался по большей части комичным; смехотворными, правда, были и ранние советские учреждения, одно из которых разместилось в усадьбе с удивительно богатой историей. Когда-то на этом месте располагался двор бояр Милославских. В построенном здесь позднее доме, который принадлежал князьям Гагариным, впоследствии жил Федор Тютчев, а затем семья поэта продала дом Попечительству о бедных. Устроенная здесь богадельня пережила революцию; правда, приобрела новый статус – теперь она именовалась Домом соцобеспечения им. Некрасова. Именно этот дом Ильф и Петров и сделали прообразом здания Старсобеса, где застенчивый "голубой воришка" Александр Яковлевич подкармливал своих многочисленных родственников.

Фото: cult.mos.ru

Дом, где жила возлюбленная альтиста Данилова

Хохловский переулок, дом 11

Швея Наташа, любовь "демона на договоре", ради которой он позже сразился на дуэли с демоном Кармадоном, жила недалеко от Церкви Троицы Живоначальной в Хохлах. "У Троицы в Хохлах, блестевшей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулок, к палатам гетмана Мазепы. "В том большом доме я и живу", – сказала Наташа". Роман Владимира Орлова, написанный в духе мистического реализма и изобилующий сверхъестественными событиями, на удивление точен в описании московских улиц и памятных мест: до нашего времени сохранились не только дом номер 11 в Хохловском, но и упомянутая тропинка в Колпачный переулок.

Фото: cult.mos.ru

Дом, где жил герой бунинской "Музы"

улица Арбат, дом 2/1

В одном из номеров располагавшейся здесь гостиницы "Столица" происходит встреча героя рассказа Бунина с роковой женщиной – Музой Граф. Как часто бывает с писателями, дающими своим героям реально существующие адреса проживания, здесь некоторое время жил сам Бунин. Гнетущее впечатление, которое на него производили эти недорогие номера, в рассказе выливается в предчувствие катастрофы, которое испытывает герой: "Жил я на Арбате, рядом с рестораном "Прага", в номерах "Столица". Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его "артистически" запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная "Столица"... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане".

Фото: cult.mos.ru

Материал предоставлен порталом Культура Москвы.

Илья Носырев