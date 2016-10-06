Галина Юзефович и Александр Гаврилов поговорят о "вкусовщине"

Фото: facebook.com/literaturemuseum

Галина Юзефович и Александр Гаврилов поговорят о современной русской литературе в Доме Остроухова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного литературного музея.

12 октября один из самых известных российских литературных критиков Галина Юзефович расскажет о критике, "вкусовщине", об осмыслении травмы XX века в литературе и детективах. Модератором встречи станет литературный деятель и телеведущий Александр Гаврилов.

Также Юзефович представит свою книгу "Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе", сборник статей об Акунине, Шлинке, Прилепине, Зебальде, Байетт и многих других знаковых писателях XX и XXI века.