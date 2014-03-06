Творческий вечер литератора Валерия Панюшкина состоится в Москве

Валерий Панюшкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Творческий вечер журналиста и литератора Валерия Панюшкина пройдет в Москве 15 марта. Панюшкин прочтет отрывок из своей книги "Отцы" и ответит на вопросы посетителей.

"Отцы" – это проникновенная и очень добрая книга-письмо взрослой дочери от любящего отца. Панюшкин пишет, обращаясь к дочке Вареньке, припоминая самые забавные эпизоды из ее детства", - сообщили организаторы вечера.

Мероприятие состоится в арт-центре Exposed, который расположен на улице Шаболовка. В программе – фуршет, выступление Валерия Панюшкина и обсуждение книги.

Начало в 17.00.