На столичных прилавках появится книга о Грампи Кэт

Грампи Кэт. Фото: facebook.com/TheOfficialGrumpyCat

Книга о звезде интернета – сердитом котике Грампи – появится в России. "Grumpy Cat. Сердитая книга от самой сердитой кошки в мире" выйдет у "Эксмо", сообщает пресс-служба издательства. В книжке о кошке можно будет найти лучшие демотиваторы с ней и различные игры.

Грампи Кэт, которую на самом деле зовут Тардар, – одна из самых известных кошек мира. Из-за врожденных дефектов у нее сформировался неправильный прикус, который придал мордочке животного вечно сердитое выражение. В 2012 году хозяева начали выкладывать в интернет ее фотографии, и кошка моментально приобрела популярность среди пользователей по всему миру. Ежедневно они создают десятки демотиваторов с ее изображением, придумывая кошке мрачные высказывания о ненависти к окружающему миру.

В США давно выпускают сувениры с изображением кошки - футболки, кружки, наклейки. Грампи Кэт стала главным интернет-мемом 2013 года, а еще она снялась в рекламе кошачьего корма. В ближайшее время, кроме того, планируется выпустить фильм с Грампи Кэт в главной роли.