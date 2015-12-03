Живые поэты: Стефания Данилова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Санкт-Петербург Возраст: Веснадцать Любимые поэты: Екатерина Янишевская, Григорий Зингер, Александр Пелевин

Непобедимая армия

Жил-был ребёнок, умненький и послушный, с детства цветные книжки читать любил. В детском саду за это гнобили дружно и обзывали: "Вот он, идет, дебил". В школе ребята знают слова похлеще: пунктов прибытий больше в посланьи на..., рвут дорогие книжки и портят вещи, мокрый портфель вчера летел из окна. Был наш герой хиленький и неловкий – как не втоптать такому в паркет очки? Мамочка дома гладила по головке, папа обзванивал всякие спорткружки: вот каратэ, дзюдо, да куда ж отдать-то, чтоб отбиваться мог кулаком стальным? По физкультуре троечка в аттестате, и ни одной четвёрки – по остальным.

Вырос ребёнок, стал магистрантом вуза, там-то уже кулаки не пускают в ход. Только один парниша помладше курсом его ненавидит прочно который год и не простит нечаянную победу (а наш герой не ведает, почему): первая леди, Мисс Университета книжного червя вдруг предпочла ему. Это ему-то, ему, КМС по боксу, лауреату множества спортпобед - молча смотреть, как та принимает розы от ботана, а он ещё и поэт, видно, из книжек ереси нахватался выскочка этот, лучший, блин, выпускник: нежные руки ему поправляют галстук, нежные губы шепчут слова из книг.

Время с Пространством выпили алкоголя и замутили, в общем, крутой замес: обидчики парня в детском саду и школе закорешились с отвергнутым КМС. Тот, что с детсада, успел побывать на зоне, тот, что кидал портфели – прошел Афган. Стрелка забита в очень глухой промзоне, в репертуаре – розочка и наган. Наш-то герой совсем не умеет драться, только за эту Любовь и убить не грех. Приходит, а против него человек семнадцать... Всё происходит, как в ролевой игре:

в мыслях герой уже распрощался с жизнью, видя, как окружает его толпа...

Кто-то как будто прячется там, в инвизе

неба...Непобедимая армия

Вдруг начинается книгопад.

Книги летят, как желуди, град, снаряды: энциклопедии, справочники, тома, по волшебству неведомого обряда сброшенные бомбами на дома. Острые уголки, как штыки, пронзают головы незадачливых корешей, а сборник сказок, как бешеная борзая, режет листами мягкость открытых шей. Синий учебник физики злее втрое, чем в средней школе, – так десять лет спустя!

Расправив обложки, книги летят к герою, и он обнимает каждую, как дитя. Нет, наш герой не маг, не колдун, не дьявол, просто горит такая над ним звезда: в детстве, в беде, в дороге, под одеялом книги сопровождали его всегда.

В небо отправилась мёртвая злая группа, о твёрдость книг разбившая все мозги. В газете напишут потом про семнадцать трупов, зверски убитых. Не-че-ло-ве-чес-ки. Никто и не понял, кто и зачем их грохнул, нет ни улики, не с чем свести концы.

А у героя скоро родится кроха.

"Если родится мальчик, пойдет в борцы".

Маленький сын героя сопит в кроватке,

каждую ночь снится ему одно:

как он участвует в самой неравной схватке,

как на победу шансы малы и шатки,

как надвигается войско врага стеной...

.... но устраняет всех, словно неполадки,

Непобедимая Армия

за спиной.

Авторские стиль, орфография и пунктуация сохранены