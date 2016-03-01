Проект "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее" вступил в решающую стадию

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Выбраны 1502 претендента на место в обозе, который провезет талантливых школьников по стопам Михаила Ломоносова из Архангельска в Москву этой весной. Организаторы всероссийского проекта "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее" сообщают, что после подведения предварительных итогов состоится следующий тур конкруса, по итогам которого определят имена 150 счастливчиков, заслуживших право повторить путь великого ученого.

Участники должны были написать сочинение на одну из предложенных на сайте проекта тем. Все они так или иначе связаны с именем Михаила Ломоносова.

2 апреля в Москву отправится обоз из Архангельска, и в столицу поедут 150 старшеклассников – те, чьи эссе будут отобраны конкурсной комиссией. Маршрут будет проложен через Вельск, Верховажье, Вологду и другие города – словом, повторит путь великого ученого.

12 апреля в столице участников ждет завершающий этап конкурса, где определят 15 финалистов и победителя. В качестве награды им предоставят на выбор ряд лучших школ страны, где они смогут продолжить обучение и подготовиться к поступлению в университеты. Победитель получит звание Президента Ломоносовского клуба на один год.