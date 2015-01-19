В Шереметьеве обнаружили пассажира с симптомами лихорадки Эбола

Фото: M24.ru

Сотрудники санитарных служб проверяют самолет рейса Париж-Москва, прибывший в Шереметьево. На борту лайнера находится пассажир с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола, сообщили M24.ru в пресс-службе аэропорта.

О состоянии пассажира за несколько минут до посадки сообщил командир экипажа. После приземления самолет отправили на отдельную стоянку. Пассажиров из него пока не выпускают.

В аэропорт выехали специалисты санитарных и экстренных служб, которые сейчас обследуют потенциально зараженного пассажира.

Напомним, в конце 2014 года петербургские ученые создали вакцину против вируса Эбола. Сейчас препарат испытают в Африке, завершить клинические испытания планируется в феврале.

Работа по созданию вакцины против Эболы велась в петербургском НИИ с августа. Финансирование осуществлял Минздрав РФ, работы проводились под контролем Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным от лихорадки Эбола пострадали более 19,5 тысячи человек. При этом более трети из них умерли от болезни. Практически все погибшие - жители Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, где эпидемия Эболы свирепствует на протяжении нескольких месяцев.

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.



Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.

В России за это время ни один из 22 случаев подозрения на вирус Эбола не подтвердился.