Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2016, 14:30

Город

В доме на северо-востоке города упал лифт с женщиной

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В девятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы упал лифт. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, инцидент произошел на улице Палехская. В момент падения в лифте находилась женщина. В настоящее время подъемник застрял между 5 и 6 этажами. Женщину в состоянии шока извлекли из лифта и передали медикам.

Напомним, в в январе текущего года в одном из корпусов "Алых парусов" прорвало пол лифта, в результате в шахту с высоты седьмого этажа провалилась Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

После трагедии в ЖК "Алые паруса" московские лифты проверяют специалисты Мосжилинспекции, Ростехнадзора и сотрудники прокуратуры. Согласно планам ведомств, проверку пройдет большинство подъемников столицы.

Ссылки по теме


лифты падения улица Палехская чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика