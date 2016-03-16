В доме на северо-востоке города упал лифт с женщиной

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В девятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы упал лифт. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, инцидент произошел на улице Палехская. В момент падения в лифте находилась женщина. В настоящее время подъемник застрял между 5 и 6 этажами. Женщину в состоянии шока извлекли из лифта и передали медикам.

Напомним, в в январе текущего года в одном из корпусов "Алых парусов" прорвало пол лифта, в результате в шахту с высоты седьмого этажа провалилась Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

После трагедии в ЖК "Алые паруса" московские лифты проверяют специалисты Мосжилинспекции, Ростехнадзора и сотрудники прокуратуры. Согласно планам ведомств, проверку пройдет большинство подъемников столицы.