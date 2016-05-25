Гендиректор Мосгортура: "Мы проверяем вожатых по соцсетям"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В этом году Мосгортур за счет городского бюджета организует отдых для 52 тысяч столичных детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Организация сотрудничает с 93 лагерями и базами отдыха в 16 регионах России и в Белоруссии. Во всех лагерях Мосгортура с этого года оборудуют доступ к Wi-Fi. За порядком в темное время суток будут следить специальные ночные вожатые. Детям оформят дополнительную медицинскую страховку, а осмотр врача будет проводиться еще в Москве, до выезда в лагерь. Кроме того, с 2017 года на базах отдыха установят камеры видеонаблюдения, трансляцию с которых родители смогут посмотреть в интернете. Гендиректор Мосгортура Василий Овчинников в интервью m24.ru рассказал, что собой представляет московский стандарт детского отдыха.

– Василий Владимирович, вы уже два года руководите Мосгортуром. Что за это время удалось сделать?

– До переподчинения департаменту культуры и появления новой команды Мосгортур по сути был государственной кассой, которая заказывала услуги по детскому отдыху у сторонних туроператоров. Они делали работу под ключ: полностью обеспечивали транспорт, базу, возможно, программу и вожатых. Однако контроль за качеством услуг был относительно невысокий. Путевки распределялись через районные управы, такая система была непрозрачной.

– Что собой представляет Мосгортур сейчас?

– Мосгортур – государственная организация. Большая часть средств, которыми мы распоряжаемся – это средства на организацию отдыха московских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно мы организовываем отдых более чем для 50 тысяч детей. Среди них дети, которые принадлежат к 11 льготным категориям и талантливые дети. Мы оказываем услуги в электронном виде через портал городских услуг. Мы, конечно, также организовываем отдых и для обычных детей, которые не находятся ни в какой трудной ситуации, но уже на коммерческих условиях: подбираем качественные базы отдыха, продаем в них путевки, организуем трансфер.

дети-сироты;

дети-инвалиды;

дети, пострадавшие в результате террористических актов;

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

дети из семей лиц, погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.

Получить бесплатную или частично оплачиваемую путевку могут москвичи, которые имеют одну из 11 льгот правительства Москвы:

За два года Мосгортур стал крупнейшим детским туроператором в России. Сейчас наша задача – поднять качество детского отдыха на более высокий уровень и сделать его максимально доступным для всех.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/128]Как правильно получить субсидию на путевку в детский лагерь[/URLEXTERNAL]

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– Сколько лагерей в этом году сотрудничают с Мосгортуром? Сколько детей туда поедет?

– В этом году Мосгортур заключил договоры с 93 лагерями и базами отдыха в 16 регионах России и Белоруссии. Мы отправим отдыхать детей из льготных категорий. Мы обеспечим отдых для 52 тысяч ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета города. Базы располагаются в Подмосковье, средней полосе России (Ярославская, Тульская, Тверская, Пензенская области), в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Геленджик), Крыму, Кавказских Минеральных Водах и в Белоруссии.

За два года Мосгортур стал крупнейшим детским туроператором в России

Мы также планируем организовать отдых более чем для 10 тысяч московских детей на коммерческих условиях. Стоимость путевок для них варьируется от 27 тысяч до 65 тысяч рублей, в зависимости от инфраструктуры и территориального расположения лагеря.

– Москвичам, на чьих детей не распространяются льготы, есть смысл покупать путевки у вас?

– Мы учреждение правительства Москвы, поэтому гарантируем качество и безопасность отдыха. В этом летнем сезоне путевки можно купить у нас в офисе или заказать на сайте.

– Как вы можете влиять на качество организации отдыха в детских лагерях?

– Изначально, в 2014 году, мы спросили москвичей, как они себе представляют хорошо организованный отдых для их детей. Опросили семь тысяч горожан на площадке crowd.mos.ru. На основе ответов жителей, мы разработали московский стандарт детского отдыха, который постепенно начали внедрять с 2015 года в технические задания для подрядчиков.

Wi-Fi есть в каждом лагере, который работает с Мосгортуром

– Можете назвать ключевые моменты, которые уже вошли в стандарт?

– Например, наличие Wi-Fi в лагерях. Об этом просили родители и дети, но руководство лагерей и педагоги были против. Педагоги считали, что у детей дома и так много интернета, поэтому надо в лагере его отключить. Базы отдыха тоже были против, так как не хотели вкладывать свои деньги в создание дополнительной инфраструктуры. Но с 2015 года московские родители приняли решение, что возможность доступа к Wi-Fi должна быть обязательно. И мы включили это требование в техническое задание для подрядчиков, которые хотят организовывать отдых в лагере для детей. Теперь Wi-Fi есть в каждом лагере, который работает с Мосгортуром.

Мы также ввели требования для лагерей по комфортному проживанию. Главное условие: на одного ребенка в комнате должно приходиться не менее 4,5 квадратного метра площади. Туалет и душ должны находиться либо в комнате, либо в блоке. При этом в один блок может входить не больше двух комнат.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В прошлом году мы ввели требование проводить медицинский осмотр в Москве до того, как ребенок отправляется в лагерь. Мы это сделали по просьбе родителей. Раньше было так: медработник осматривал ребенка уже на базе отдыха. Там ребенку могли сообщить, что лагерь его не принимает по медицинским показаниям, поэтому ему нужно вернуться в Москву. Трансфер обратно в столицу из лагеря должны были оплатить родители за свой счет, это становилось внеплановым и дорогостоящим расходом для семейного бюджета. В прошлом году такие случаи были. Поэтому родители нас попросили сделать медосмотр заранее, в день отправки ребенка в лагерь, в Москве. С лета 2015 года мы его организуем и гарантируем, что ребенка примут в лагерь и не вернут обратно.

Родители попросили исключить двухъярусные кровати. Мы это сделали. Но дети просят нас их вернуть

– Что еще изменилось в медицинском обслуживании детей?

– Помимо ОМС, у детей будет теперь дополнительная медицинская страховка. Мы разыграли конкурс и выбрали компанию, которая будет страховать жизнь и здоровье ребят. Дополнительная страховка позволяет финансово покрыть те случаи, когда с ребенком что-то случилось на отдыхе и ему нужно быстрая транспортировка обратно в Москву или проведение операции. Общее медицинское страхование эти случаи не оплачивает. По логике ОМС ребенка нужно лечить в больнице, которая находится там, где с ним случилось ЧП. К примеру, если лагерь расположен в Анапе или Геленджике, то ребенок получит медицинскую помощь там. Я согласен с тем, что в Краснодарском крае есть хорошие больницы, но московские родители хотят, чтобы их детей возвращали и лечили в столице.

– Были ли спорные решения, когда мнения детей и родителей расходились?

– Да, например, родители попросили исключить двухъярусные кровати. Мы это сделали. Но дети просят нас их вернуть. Сейчас мы думаем, как организовать пересмотр этого и подобных пунктов стандарта. Практика показывает, что на двухэтажной кровати спать так же безопасно, как и на обычной. Но ее использование добавляет свободное место в комнате. Отмечу, что, даже если двухэтажные кровати вернутся, количество детей, проживающих в спальне, не изменится.

– Что из стандарта детского отдыха в этом году будет включено впервые?

– В этом году мы усовершенствовали систему контроля качества детского отдыха. Контроль за деятельностью лагерей и баз отдыха осуществляется в три этапа. Мы разработали новую, уникальную методику проверки детских оздоровительных организаций. Эта методика позволяет качественно оценить состояние базы отдыха, ее инфраструктуру и исключить фактор субъективности. Система проверок включает в себя первый осмотр базы – сразу после того, как база выиграла конкурсную процедуру. Затем, если выявлены недочеты и незначительные несоответствия техническому заданию, базе дается время эти недостатки устранить. Насколько они устранены, выявляется уже на второй проверке. И третий этап – это контроль за деятельностью базы уже во время сезона.

В 2017 году мы организуем в лагерях видеонаблюдение

Кроме того, для усиления контроля качества с этого года в детском лагере у нас присутствуют два руководителя: один из них отвечает за организацию бытовых условий, а второй – за качественную реализацию наших программ.

Также важное нововведение – это то, что в этом году все дети, которые отдыхают в лагере на море или в Кавминводах, отправляются на базы только самолетами.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Это все нововведения этого года или есть что-то еще?

– Есть, но это уже мелкие детали. Например, в этом году в комнатах будут обязательно лежать прикроватные коврики, чтобы дети голыми ногами не стояли на холодном полу. Еда на тарелках в столовой будет разложена красиво, чтобы было ее приятно есть. Рядом с умывальниками обязательно появится жидкое мыло.

– В 2014 году москвичи на "Активном гражданине" поддержали проект по установке камер видеонаблюдения в детских садах и предоставлению доступа к трансляции с них родителям. Сейчас эта услуга появляется в дошкольных учреждениях Москвы и пользуется спросом. Планируете ли вы организовать видеонаблюдение в летних лагерях?

– Видеонаблюдение будем делать не мы, а наши поставщики. В 2017 году мы внесем в конкурсные требования к лагерям организацию тотального видеонаблюдения на территории, а также возможность открытого доступа к изображениям для родителей. Каждая база должна будет установить камеры в местах скопления детей: в концертных залах, столовых, на спортивных площадках и в местах отдыха. В спальнях, конечно, камер не будет. Видео выложат в открытый доступ. Родители и все желающие смогут посмотреть изображение с камер в сети – на сайте лагеря и на портале Мосгортура. Так родители смогут узнать, чем на самом деле их дети заняты в лагере.

Разрешающая способность камер позволит родственникам узнать на камерах своего ребенка, но исключит возможность неправомерного использования этих данных. Камеры не будут показывать детей крупным планом, только общий вид.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– В этом году у родителей будет возможность наблюдать за отдыхом детей?

– С прошлого года из каждого лагеря мы ведем онлайн-дневник смены: создаем группу в социальной сети "ВКонтакте" и там размещаем фотографии, видео и небольшие тексты о жизни смены. Родители могут их просматривать и находить своих детей. До отъезда мы спрашиваем у родителей разрешение на съемку их ребенка крупным планом. Если разрешение не дано, то модераторы просто не будут фотографировать именно этого ребенка крупным планом или не будут размещать его фотографии.

– Лагеря выполняют требования, которые вы вводите в стандарт детского отдыха, чтобы иметь возможность выиграть тендер на организацию отдыха у города. Но это требует от баз дополнительных финансовых затрат. Как вы считаете, лагерям это выгодно или нет?

– Все нововведения, которые лагеря делают, чтобы соответствовать стандарту детского отдыха, потом становятся их конкурентными преимуществами. Ведь требования составлены на основе пожеланий родителей, которые являются главными клиентами и покупателями. Мы ничего не просим от турбаз такого, что потом им не понадобится в работе с детьми. Мы просто сообщаем рынку пожелания современных родителей.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Мосгортур отдал все услуги по организации детского отдыха подрядчикам или что-то вы делаете сами?

– Мы отдали подрядчикам все непрофильные элементы организации отдыха детей, кроме сути – культурной программы. Ее мы делаем сами. Ребенок будет жить в лагере 21 день, и важно, чтобы отдых для него стал развивающим. Программа построена по принципу культуросообразности и так, чтобы ребенок сначала чему-то научился, а потом воспроизвел свои умения: например, выступил на сцене с танцем, показал свои картины на выставке, снял фильм, что-то изучил и так далее. Кроме того, мы сами готовим вожатых.

– Расскажите про Центральную школу московских вожатых. Как проходит подготовка и отбор вожатых?

– Вожатыми становятся молодые специалисты и студенты ведущих российских вузов в возрасте 18–27 лет. Вожатый должен обладать высоким эмоциональным интеллектом, должен быть коммуникабельным, ответственным, уметь быстро принимать решения, ориентироваться в любой сложной ситуации, и главное – он должен любить детей. Базовый курс обучения вожатого идет два месяца. В конце он сдает выпускные экзамены.

– Как вы проверяете вожатых?

– Все вожатые еще проходят фильтр нашей службы безопасности. Их проверяют по соцсетям. Отправляют запрос в полицию и узнают, не было ли у них правонарушений. Смотрят, не состояли ли они на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансере, не было ли у них проблем с алкоголем.

Мы не платим перевозчикам и турбазам за "мертвые души"

– Человек может и не состоять на учете в диспансере, но психотропные вещества употреблять. Вы планируете вводить дополнительный тест на наркотики для вожатых?

– Все вожатые получают специальные медицинские книжки и сдают для этого анализы и проходят осмотр врачей. Сейчас мы тест не проводим, но этот вопрос у нас прорабатывается. Надо учесть этические моменты. Есть опасность, что хорошие вожатые могут отказаться у нас работать, потому что подумают, что мы им не доверяем и поэтому вводим тест на наркотики. Кроме того, это платная процедура, которая может привести к большим расходам.

– Родители смогут получить информацию о вожатых, которые работают с их детьми в отряде?

– В этом году мы решили опубликовать фотографии вожатых и их резюме в социальных сетях, которые ведут лагеря. Там будет указано имя вожатого, количество смен, которые он отработал, какое у него образование, дополнительные сертификаты и грамоты, если они есть. Все эти данные будут доступны родителям.

– Некоторые дети мечтают стать чиновниками. Может ли в лагерях Мосгортура появиться специализированная смена "Городское управление", где ребята смогут попробовать себя в роли госслужащих?

– Действительно, раньше все хотели быть космонавтами, а сейчас самое востребованное направление – государственное управление. Особенно в кризис. Мы подумаем над этим вопросом. Мы ориентируемся на запросы родителей: если они захотят отправить детей на специализированную смену, то мы сделаем это для них. Думаю, эта идея может быть востребована в коммерческих сменах. Дети приедут, поиграют в чиновников, и, может быть, даже кто-то изберется мэром лагеря.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Если ребенок заболел и не поехал в лагерь, его путевка сгорает? Как решается эта проблема?

– С 2015 года мы не платим перевозчикам и турбазам за "мертвые души". Если ребенок не приехал в лагерь, то город за него не платит. Сейчас это условие прописано в контрактах со всеми подрядчиками. Это, конечно, не очень нравится турбазам и операторам. Традиционно на рынке принято, что если туроператор выкупил блок мест, то он за всех заплатит, и неважно, заехали дети или нет. Мы тоже, наверное, делали бы так, если бы были коммерческим предприятием. Но поскольку большая часть нашей работы – это путевки для детей, за которых платит город, то мы должны эффективно расходовать бюджетные средства и позволить себе этого не можем.

Если родители не отправили ребенка в лагерь, то в следующем году они лишаются бесплатной услуги

– Часто ли бывают ситуации, когда горожане получают льготные путевки и не используют их?

– Наша аудитория получает путевки бесплатно, поэтому относится к ним как бесплатному продукту: то есть они могут проспать, не приехать, передумать в последний момент. В 2014 году у нас была кризисная ситуация, когда до половины детей просто не приезжали на поезд и поезд уезжал полупустой. Или из шести самолетов три не взлетали, потому что никто из пассажиров не приезжал.

Сейчас мы делаем все, чтобы эта ситуация не повторилась. Мы обзваниваем, рассылаем сообщения, уточняем, не поменялись ли планы у детей и родителей. Следим, чтобы люди, которые заказали у нас услугу, получили ее. Бюджету все равно, но наши подрядчики просто перестанут с нами работать, если мы массово не будем платить за то, что предварительно пообещали купить.

– Будут ли для родителей введены санкции за то, что они получили льготную путевку для ребенка, а на отдых его не отправили?

– Если родители не отправили ребенка в лагерь по неуважительной причине, то в следующем году они лишаются возможности воспользоваться этой услугой бесплатно. Это правило вводится в этом году. Родители с ним знакомятся при бронировании путевки.

– А если ребенок заболел?

– Если причина отмены поездки уважительная, ребенок заболел или еще что-то случилось, то родитель должен представить соответствующие документы в Мосгортур. Например, справку от врача. В таком случае у родителей появится возможность получить путевку на другой месяц или на следующий год. В этом году документы нужно представить лично, в следующем мы постараемся перевести эту услугу в электронный вид.

В этом году во всех лагерях будут ночные вожатые

– Какие еще услуги перейдут в электронный вид?

– Сейчас мы вместе с IT-департаментом автоматизируем систему контроля за детским отдыхом. В нашей внутренней системе дети будут разбиваться по отрядам, прикрепляться к вожатым, будет отмечаться, что сели в поезд, самолет или автобус, доехали до лагеря, поселились и так далее в обратном порядке.

– Вы планируете в будущем году делиться этими данными с родителями? Отправлять им сообщения, например?

– Это есть в наших планах. Пока родители просто получают напоминания, что ребенка надо отправить в лагерь и что его нужно не забыть забрать. В прошлом году были неоднократно случаи, когда родители не приезжали за своими детьми, забывали, что смена закончилась.

"Время Московское": Смогут ли все дети отдыхать по льготным путевкам

– Могут ли родители и дети влиять на меню в детских лагерях?

– Нет, родители не могут влиять на меню. Государство еще с советских времен строго регулирует пищевую отрасль в лагерях. Требования Роспотребнадзора к питанию детей оправданно очень строгие. Лагерь должен выполнять их, иначе ему не дадут разрешение на работу. Согласно этим требованиям, например, пельмени детям есть нельзя, салат оливье тоже. Многие блюда, которые дети привыкли есть дома, не соответствуют государственным СанПиН. Это обеспечивает пищевую безопасность ребенка и гарантирует, что он точно не отравится. Да, возможно, из-за этого еда не очень разнообразна, но она соответствует необходимой норме калорий для растущего организма.

– Если ребенок не ест мясо, то он может получить в лагере вегетарианское питание?

– В питании учитываются национальные и физиологические особенности детей. Например, у нас были дети-мусульмане. Лагерь готовил для них еду с учетом особенностей их веры.

– То есть если родители вегетарианцы и ребенок у них вегетарианец, то они могут сообщить вам об этом, и лагерь подстроит свое меню?

– Да, для этого родителям нужно заранее приехать в офис Мосгортура и лично написать заявление, где будут описаны особенности питания ребенка.

– Как в лагерях обеспечивается безопасность детей?

– Мы требуем от подрядчиков, чтобы лагерь находился на закрытой территории, куда не допускаются чужие взрослые. На территории лагеря могут находиться только педагоги, вожатые и обслуживающий персонал. Мы также требуем, чтобы по периметру лагеря было видеонаблюдение.

У детей будут специальные оранжевые косынки, которые они смогут носить как банданы на голове или как галстуки

– Раньше дети по ночам убегали из отряда, мазали друг друга зубной пастой и обматывали кровати туалетной бумагой. Расскажите, как теперь в лагерях будут следить за порядком по ночам?

– В прошлом году мы в пилотном режиме ввели ночные дежурства вожатых. Они ходят по корпусам и смотрят за порядком. Инициатива прижилась. В этом году во всех лагерях будут ночные вожатые. Это специальные педагоги, которые работают на подмене посменно. Днем они спят. Трудовой кодекс мы не нарушаем.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Как в лагерях будет решаться вопрос с карманными деньгами?

– В этом году на основании того же сформулированного родителями стандарта мы поставили перед базами отдыха требование ввести на территории систему безналичных платежей. Форма реализации у каждого лагеря своя. Это могут быть электронные карты или браслеты на руку, куда родители смогут положить карманные деньги для ребенка. Так будет исключена опасность, что у ребенка деньги украдут или он их потеряет. К тому же родители смогут следить за транзакциями.

– В прошлом году была введена форма для вожатых. А у детей будут общие элементы одежды?

– Да, в этом году мы вводим специальные оранжевые косынки для детей, которые они смогут носить как банданы на голове или как галстуки. Если отряд выходит за территорию лагеря, например на экскурсию, то дети должны надеть косынки. Таким образом, они будут выделяться в городе, и вожатый всегда сможет их увидеть.