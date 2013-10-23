Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 22:01

Общество

Власти Москвы могут предоставить "детям войны" дополнительные льготы

Фото: ИТАР-ТАСС

В настоящее время в столице проживает более 1,1 миллиона так называемых "детей войны", из которых 110 тысяч не получают льготы.

Московские власти намерены провести опрос и узнать, нуждаются ли "дети войны" в дополнительных льготах. Об этом сообщил на встрече с жителями ЮЗАО руководитель департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян.

"Это все равно пенсионеры. Они пользуются правом бесплатного проезда, зубопротезирования и санаторно-курортного лечения", - добавил он, отметив, что это далеко не все льготы, которыми могли бы пользоваться "дети войны".

По его словам, средний размер пенсии инвалида Великой Отечественной войны составляет 35-40 тысяч рублей.

При этом участники войны получают в среднем по 20 тысяч рублей, а труженики тыла – 18 тысяч рублей.

льготы Великая Отечественная война Владимир Петросян дети войны

