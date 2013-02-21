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21 февраля 2013, 15:52

Бизнес

Московские предприниматели получат льготы на аренду помещений

Фото: ИТАР-ТАСС

Московским предпринимателям в качестве мер поддержки могут быть предоставлены субсидии на аренду, либо пересмотрены ограничения по существующим льготам. Проблему поддержки предпринимательства обсудили депутаты Мосгордумы и бизнесмены.

В 2013 году значительно выросли ставки арендной платы для помещений, принадлежащих городу. Предприниматели должны платить по 3,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год (ранее 1,8 тысяч рублей). Для тех, кто арендует более 300 квадратных метров, плата вычисляется по рыночным ценам.

По мнению бизнес-сообщества, это может привести к банкротству предприятий, в том числе работающих в режиме шаговой доступности, а также к массовой ликвидации рабочих мест. Повышение арендной платы также не в лучшую сторону скажется на ценах.

В ходе встречи было высказано несколько вариантов решения проблемы. Так, в настоящее время льготами пользуются лишь 2,5 процента предпринимателей. Остальные не отвечают установленным социальным критериям. В связи с этим участники дискуссии предложили расширить права на льготы для всех предприятий бизнеса. Помимо этого, было рекомендовано поэтапно повышать арендные ставки не более чем на 30 процентов в год, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Также предлагалось отдать предпочтение наиболее востребованным видам малого бизнеса, например, комбинатам бытового обслуживания, а также расширить перечень критериев социально значимых видов деятельности.

Председатель комиссии по экономической политике, науке и промышленности Игорь Протопопов напомнил бизнесменам, что Госдума сейчас рассматривает законопроект о льготах для предпринимателей при приватизации недвижимости, который значительно увеличивает число выкупаемых помещений.

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