Почти 600 тысяч московских семей получают льготы для оплаты ЖКХ

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Почти 600 тысяч семей в Москве получают субсидии для оплаты услуг ЖКХ, заявил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Он также отметил, что столица поддерживает 48 категорий льготников.

"573 тысяч семей в столице получают субсидии. По московским стандартам им недостаточно доходов для оплаты услуг ЖКХ", – передает слова Решетникова корреспондент M24.ru. По его словам, оплата жилищно-коммунальных услуг должна занимать до 10 процентов дохода семьи. В России стандартом являются 22 процента.

Решетников отметил, что всего в столице проживает 48 категорий льготников. "Каждый третий житель города пользуется мерами социальной поддержки при оплате социальных услуг", – добавил он.

Напомним, что сегодня столичные власти утвердили новые тарифы на оплату ЖКХ. Они начнут действовать в Москве с 1 июля. Совокупный рост тарифов составит 10 процентов при прогнозируемой среднегодовой инфляции в 16 процентов. Рост цены на услуги ЖКХ будет в 1,5 раза ниже инфляции.

КАК БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЦЕНЫ холодная вода и водоотведение – на 5,9%;

газ – на 7,5%;

электроэнергия – на 7,5-13,5% (в зависимости от типа счётчиков);

горячее водоснабжение – на 11,5%;/LI]



отопление – на 13%.



Добавим, что в столице появится новый вид льгот – субсидии на оплату взноса на капитальный ремонт. Их будут получать около 2,5 миллиона москвичей. При этом общий бюджет по льготам составляет порядка 6 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артур Кескинов.