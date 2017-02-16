Арендаторы жилья смогут получить налоговые вычеты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Для арендаторов жилья придумали налоговые льготы, сообщает газета "Известия". Если реализуется новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать.
Таким образом, власти хотят вывести рынок аренды жилья из тени и повысить интерес граждан к арендному жилью. Правда льгота коснется только тех арендаторов, кто официально оформил сделку и платит все положенные налоги.
По мнению Самойлова, новая система налогообложения будет актуальной только в случае, если тарифы и администрирование будут разумными. В противном случае – механизм вряд ли будет работать.
Он считает, что в первую очередь важна изначальная честность гражданина. Во-вторых, насколько налоговые органы будут следить за арендодателями и выявлять тех, кто уходит от налогов. В третьих, насколько патент ударит по карману. В четвертых, какова будет сложность участия в этой системе, насколько она отрегулирована, какие вызовет бюрократические препоны.
Он отметил, что в зависимости от ответов на эти четыре вопроса можно предположить, начнут ли арендодатели платить налоги или нет.
Самойлов также напомнил, что заключение договора найма жилого помещения менее, чем на год – позволяет обойтись без государственной регистрации, но никак не избавляет от уплаты налогов по стандартной ставке.