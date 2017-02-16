Арендаторы жилья смогут получить налоговые вычеты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Для арендаторов жилья придумали налоговые льготы, сообщает газета "Известия". Если реализуется новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать.

Таким образом, власти хотят вывести рынок аренды жилья из тени и повысить интерес граждан к арендному жилью. Правда льгота коснется только тех арендаторов, кто официально оформил сделку и платит все положенные налоги.