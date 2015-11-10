На продуктовые карточки будут перечислять 1400 рублей в месяц

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Объем адресной продовольственной помощи для малоимущих жителей РФ составит 70 миллиардов рублей в 2017 году. При этом программа помощи может охватить около 20 миллионов человек, сообщает МИА "Россия сегодня".

"1,4 тысячи рублей – это средняя расчетная сумма субсидии на одного члена домохозяйства в месяц в 2017 году, она рассчитывается как дефицит доходов домохозяйств до величины прожиточного минимума с учетом расходов на продовольственные товары", – сказал представитель Минпромторга Александр Лифинцев.

По его словам, не все потенциальные получатели средств смогут получить карточки в первый год работы программы. Жители либо не будут знать о такой льготе, либо местные власти не сработают оперативно и не раздадут карточки.

"По расчетам, где-то 25 процентов обратятся за карточками в первый год", – уточнил Лифинцев.

Продовольственные карты планируют ввести до 2017 года. В рамках программы малоимущие граждане будут получать на карту деньги для покупки набора товаров в магазинах, на рынках и в других торговых объектах, которые подключатся к центральной процессинговой системе.

Ранее m24.ru сообщало, что малоимущие семьи в Москве получат специальные сертификаты, на которые смогут приобрести товары для детей. Речь идет о канцелярских товарах, книгах, игрушках и детской одежде.

Сумма сертификата пока не определена. Система будет работать по принципу продовольственных электронных сертификатов, которые действуют с 2013 года.

Напомним, эксперимент по вводу продовольственных сертификатов стартовал 1 мая 2013 года в ЦАО, а с октября того же года систему ввели на территории всей Москвы.

Гражданам начисляют на социальную карту специальные баллы, которые можно "обменять" на 1000 рублей в продуктовых магазинах. На эти деньги можно купить продовольственные товары за исключением алкоголя и табака.

С 1 июля 2014 года ввели электронный социальный сертификат на приобретение товаров обыденного пользования для ветеранов. К примеру, продуктов и бытовой техники. Кроме того, рассматривалась возможность введения сертификата на санаторно-курортное лечение для пенсионеров и инвалидов.