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Культура

30 июля 2014, 16:40

Барабанщики и франко-русский диджей выступят в Камергерском переулке

лето фестивали культура Лучший город Земли Открытые улицы фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

Фото: Пресс-служба

Очередной этап фестиваля уличного искусства "Открытые улицы", посвященный импровизациями, пройдет в столице 2 августа. Местом действия фестиваля на этот раз станет Камергерский переулок. По сообщению департамента культуры, москвичей ждут мастер-класс по вокалу, театральные и балетные импровизации, выступления барабанщиков и специально приглашенный французский диджей.

Фестиваль "Открытые улицы" уже второй год превращает центр Москвы в большую сценическую площадку. На улицах выступают самые актуальные представители современного искусства. Камергерский переулок для нового этапа фестиваля выбран не случайно – ведь это улица с давней театральной репутацией.

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2 августа в Камергерском выступят представители творческой студии "Sun Drums" – они продемонстрируют зрителям шоу с барабанами и вокальный мастер-класс, после которого, как обещается, каждый обнаружит у себя певческий талант. За вокал от профессионалов будет отвечать молодая певица Алина Os, которая работает на стыке стилей соул, джаз, хип-хоп и регги, сотрудничает со многими российскими рэперами и занимается организацией хип-хоп-соул-вечеринок.

В Камергерском также выступит труппа камерного театра "Smile:)", который стремится максимально сблизить актеров и зрителей, заставив публику и участников пьесы испытывать общие эмоции. А театра современного танца Solution, соединяющий балет, перформанс, мистерию и мультимедийные шоу, продемонстрирует свои поиски новых танцевальных форм.

Кроме того, весь вечер на уличной сцене будет выступать специальная гостья из Франции – Сесиль Плеже, чье полное имя – Сессиль Элоди Мария Быкова-Плеже. Француженка русского происхождения, она занималась фигурным катанием во Франции и хореографией в России, закончила ГИТИС, играла на сцене и снималась в кино. На "Открытых улицах" Сесиль выступит в одной из новых своих "ролей" – в качестве диджея. Кстати, московская публика уже могла оценить диджей-сеты Сесиль Плеже в парке Горького.

Для выступлений 2 августа выбрана общая тема "Импровизация", так что к участию в представлениях будут активно привлекать зрителей.

"Открытые улицы"

Фестиваль "Открытые улицы" – часть программы крупнейшего городского летнего фестиваля "Лучший город Земли", организованного Департаментом культуры. Фестиваль объединяет такие жанры, как стрит-арт и уличный театр, музыкальные выступления, гастрономические ярмарки, мероприятия в парках и округах Москвы.

Следующие этапы фестиваля пройдут 16 августа на Патриарших прудах, 23 августа на Тверской площади и в Столешниковом переулке, а также 30 августа на Кузнецком мосту.

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