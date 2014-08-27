В среду в Москве будут идти дожди, а воздух прогреется лишь до 15 градусов

В Москве 27 августа воздух прогреется до +15 градусов

В среду, 27 августа, по прогнозам синоптиков, столицу ждет самый холодный на этой неделе день. Город оказался во власти атмосферного фронта, который принесет с собой новую порцию дождей и повсеместно ограничит прогрев воздуха. Дневной максимум сегодня - это всего лишь 15 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что снова будет ветрено, но ветер будет пока южным с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Как пояснили синоптики, солнечная погода вернется в столицу 31 августа. "В воскресенье все циклоны уйдут на Урал, и скандинавский антициклон принесет в столицу солнечную погоду", - рассказали M24.ru в центре погоды "Фобос".

Однако температура воздуха останется прежней – 16-18 градусов. 1 сентября в столице дождей, скорее всего не будет, но ночи с начала осени станут холодными, с температурой 6-8 градусов.