Москвичей в понедельник ожидает пасмурная, дождливая и прохладная погода

Фото: M24.ru

Москвичам ждать существенного потепления в понедельник, 25 августа, не придется. Неделя начинается с похолодания. Виной тому циклон, пришедший с запада и принесший сырой и прохладный воздух. Днем сегодня в столице будет не выше 19 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Также сообщается, что небо затянет тучами - будет пасмурная погода. А в обед в мегаполисе пойдет дождь.

Теплым, по прогнозам синоптиков, будет только юго-западный ветер с максимальной скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В середине недели ожидается усиление дождей и снижение температуры. Приближение осени будет особенно заметным.