В Александровском саду 27 июля выступит образцовый военный оркестр

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Музыканты Военного образцового оркестра бесплатно выступят в Александровском саду 27 июля. По сообщению столичного департамента культуры, таким образом возрождается давняя традиция концертов под кремлевскими стенами.

Данный концерт – лишь часть музыкальной программы, составленной для москвичей этим летом. Выступления духовых музыкальных коллективов проходят в Александровском саду каждое воскресенье, возобновляя старую традицию. Как уже сообщало издание М24.ru духовая музыка звучала здесь весь XIX век – со времен открытия сада в 1821 году.

Военный образцовый оркестр Почетного караула существует уже более полувека и за это время успел дали сотни концертов. Под музыку этого оркестра встречали и провожали правительственные и военные делегации. Сейчас музыкальный коллектив под руководством Константина Петровича исполняет государственные гимны более чем 240 стран мира.

Бесплатный духовой концерт начнется в 17.00 возле грота "Руины" в Александровском саду.