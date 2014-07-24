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Москва 24

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Общество

24 июля 2014, 12:25

На последней неделе июля в Москву вернется 30-градусная жара

лето жара погода засуха

Фото: M24.ru

В конце июля в Москву вернется жара – как сообщает Гидрометцентр России, воздух прогреется до +33.

Жаркую и сухую погоду обеспечит антициклон. Среднесуточные показатели превысят норму на 4-5 градусов, при этом дождей практически не будет, поэтому в столичном регионе вырастет вероятность природных пожаров.

Добавим, что, по данным синоптиков, июнь 2014 года стал самым теплым в истории: средняя глобальная температура воздуха на 0,72 градуса превысила средние значения за XX век (15,5 градуса). Это выше прежнего рекорда, установленного в июне 1998 года, на 0,03 градуса. Также он июнь стал вторым месяцем подряд, вслед за маем, имеющим рекордно высокую глобальную температуру.

В центре погоды "Фобос" M24.ru рассказали, что июль может стать самым засушливым месяцем в столице. "С начала месяца на базовой метеостанции на ВДНХ выпало лишь 4 миллиметра осадков. И если июль и не станет самым сухим, то уж точно будет одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений", - отметили в "Фобосе".

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