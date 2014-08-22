В столице в пятницу похолодает и пройдут ливневые дожди с грозами

В пятницу в Москве похолодает и пройдут ливневые дожди с грозами

В пятницу, 22 августа, в Москве похолодает. По прогнозам синоптиков, сегодня на смену ясной и сухой погоде придет переменная облачность, а во второй половине дня пройдут ливневые дожди с грозами. Температура воздуха в городе не превысит 22 градусов, информирует телеканал "Москва 24".

Уточняется, что ветер с южного сменится на западный. Его скорость составит от 5 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Также отмечается, что похолодание принес столице атмосферный фронт, который пришел на смену теплому сектору антициклона.