Облачно с прояснениями и до 27 градусов будет в Москве в четверг

Москвичам обещают теплую и солнечную погоду

В четверг, 21 августа, в столице будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают сегодня в Москве теплую погоду. Воздух днем прогреется до 27 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что осадки не ожидаются. Ветер в течение дня сменится с юго-западного на северо-западный. Его скорость не превысит 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Настоящую теплую погоду столичному региону обеспечивает антициклон, который уже начинает сдавать свои позиции. Дело в том, что с запада на Московскую область надвигается циклон. Уже в пятницу ожидается понижение температуры и дожди.