Москвичей во вторник ожидает ясный и теплый день

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После туманной ночи в столице во вторник, 19 августа, ожидается ясный и довольно теплый день. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 24 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что дожди сегодня маловероятны. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Сухую и безоблачную погоду столичному региону обеспечивает антициклон, который не сдаст свои позиции до пятницы. Но к западным границам области уже приближается обширный циклон, который к концу недели принесет осадки.